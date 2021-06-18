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Не соблюдают чистоту и порядок. В Бишкеке оштрафованы стройкомпании и банки

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- Ренат Кольцов
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В Бишкеке прошёл рейд санитарно-экологической инспекции, сообщает пресс - служба мэрии.

В ходе рейдовых мероприятий выявлены ряд нарушений и выписаны штрафы от 3 до 13 тысяч сомов.

Среди тех кто пренебрегают чистотой и порядком: "СК Нурзаман" (ул. Токомбаева 23/4), "РСК Банк" (пр.Ч.Айтматова 71), ОАО "Кыргыз Дан" (ул. К.Акиева 1б), "Демир Банк" (пр. Манаса 12), СК "Кей Джи Групп" (ул. Токомбаева 27/3), спортивный колледж имени Ш.Сыдыкова (Кольбаева 33).

Не соблюдают санитарные требования владелец фургона по продаже кофе и мороженого на бульваре Эркиндик, кафе "Ирина" (ул. Кольбаева 14/2).


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URL: https://www.vb.kg/402399
Теги:
мэрия, рейд, санитария
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