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Мобильные ЦОНы будут работать до 21 июня. График и точки выездов

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- Ренат Кольцов
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Горожане, которые еще не сдали биометрические данные для участия в предстоящих повторных выборах в Бишкекский городской кенеш смогут это сделать в мобильных центрах обслуживания населения. Об этом сообщает пресс – служба мэрии.

Передвижные ЦОНы будут работать с 17 по 21 июня во всех четырёх районах столицы. Дополнительно будут открыты два мини-пункта по сбору данных в ТРЦ "Азия Молл" и в гипермаркете "Глобус" по адресу: проспект Чуй, 41б (напротив ТЭЦ). Они будут работать с 10:00 до 19:00 часов (вторник-воскресенье).

Помимо биометрических данных, мобильные ЦОНы будут принимать документы на обмен ID- карты и прописку


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URL: https://www.vb.kg/402402
Теги:
выборы, биометрия, ЦОН
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