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В Австралии испытали летающий болид для будущих гонок в стиле "Формулы-1"

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- Ренат Кольцов
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Четырёхметровый мультикоптер Alauda Airspeeder Mk3 совершил первые испытательные полеты в пустыне Южной Австралии, пока он летает в беспилотном режиме, но в случае успеха место за штурвалом займёт человек, пишет vc.ru со ссылкой наThe Guardian.

Электромобиль готовят к будущим гонкам в стиле "Формулы-1" - в каждом заезде будут участвовать до десяти летающих машин. Гонки должны состояться уже в этом году.

При длине четыре метра и массе 130 кг Alauda Airspeeder Mk3 имеет удельную тягу "выше, чем у некоторых истребителей" и развивает скорость до 250 километров в час. Его электродвигатели работают от литий-полимерной батареи, которой хватает на 15 минут полёта. Гоночный заезд будет длиться 45 минут, так что батарею придётся дважды менять на пит-стопах примерно за 20 секунд.

Будущие гонки тоже будут пилотируемыми, поэтому на первый план выходят вопросы безопасности. Чтобы не сталкиваться в воздухе, летающие автомобили снабжены лидарами и радиолокаторами, которые работают синхронно на всех машинах.

Основатель фирмы Alauda Aeronautics Мэтью Пирсон считает, что это "не просто гонки ради гонок". Он надеется, что мероприятие обратит внимание на летающие автомобили и ускорит их внедрение в повседневную жизнь.

Возможно,гонки в австралийской пустыни будут выглядеть так:


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URL: https://www.vb.kg/402403
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