Прогноз погоды и гороскоп на 19 июня

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Сегодня в Бишкеке без осадков, температура днем до +33, ночью до +13. Качество воздуха, по оценке air.plumelabs.com, - отличное.

В Чолпон - Ате облачно,вечером возможен дождь, температура воздуха + 21, ночью + 17.

Биометеорологический прогноз

Индекс метеочувствительности: Велика вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей.

Геомагнитная обстановка: Средняя геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья метеозависимых людей.

Влияние солнечной активности: Большая вероятность вредного воздействия солнечных лучей на кожу большинства людей. Необходимо соблюдать правила предосторожности, в частности, использовать солнцезащитные средства.

ГОРОСКОП

Овен. Доброе отношение и проявление внимания к окружающим открывает перед Овнами двери любого общества. Постарайтесь не растерять эти качества в суете сегодняшнего дня. Смело назначайте встречи с деловыми партнёрами, выступайте первыми со своими предложениями. Если считаете, что это немного рискованно, то вспомните поговорку: "Кто не рискует, тот не пьёт шампанского", кстати, от алкогольных напитков лучше на некоторое время отказаться. Нынешнее расположение планет предсказывает опасность возникновения пагубной зависимости от спиртного.

Телец.В целом этот день будет благоприятным для Тельцов, а чтобы не тратить на мелочи своё время и силы, желательно спланировать его с самого утра. Сегодня вам можно заняться решением задач самого необычного характера, в большинстве случаев вас ждёт успех. Во второй половине дня Тельцам, скорее всего, предстоит уделить время бытовым вопросам, поэтому если наметили деловую встречу, провести её лучше в первой половине дня. Если вы на сегодня запланировали покупку чего-либо - не откладывайте её в долгий ящик, в этот день многие из финансовых вложений обещают стать для вас удачными.

Близнецы.Совместные проекты и планы обсуждаются и проговариваются сегодня лишь для того, чтобы было о чём поговорить, не следует принимать их всерьёз, однако партнёрские отношения в перспективе обещают успех. У Близнецов на повестке этого дня приятные сюрпризы, а если ещё и усилия приложить, добиться можно многого. Также порадует доброе отношение со стороны окружающих вас в повседневной жизни людей.

Рак.Дорогие Раки, будьте готовы сегодня отреагировать адекватно на попытки руководства испытать вас на прочность. Конечно, можно поднатужиться и выполнить работу на "отлично", став сотрудником "номер один", однако есть и другой путь, а именно распределить нагрузку между членами трудового коллектива, а слава подождёт. Вечером сделайте себе подарок и сходите в ресторан или в гости, общение в дружеской атмосфере подарит вам радость и расширит круг интересов.

Лев.Сегодня хотя вы и понимаете, что правы, не спорьте с руководством, оно уже вынесло своё решение, золотое правило этого дня - начальнику виднее. Зато Львам повезёт в любви. Отличный день для общения, свидание обещает пройти как нельзя лучше. Если у вас нет возможности увидеться сегодня с любимым человеком, обязательно позвоните ему или пообщайтесь в сети. Кстати, неплохо уделить внимание, навестить или опять же позвонить родителям, ведь это те люди, внимания к которым никогда не бывает много.

Дева.День прекрасно подходит для умственного труда. Свои самые интересные мысли и умозаключения запишите на бумаге, немного позже, проанализировав написанное, можно будет прийти к неожиданным выводам. Сегодняшний день наиболее благоприятен для Дев творческих профессий: дизайнеров, художников, актёров. Ваше красноречие сегодня способно поразить, в хорошем смысле этого слова, окружающих. Всё сказанное вами обязательно дойдёт до слушающего, смело выходите на первый план и выдвигайте свои идеи.

Весы.Насыщенный позитивной энергией день, когда велика вероятность хорошо заработать, а какой путь предпочесть - подскажет интуиция. Коммерческая хватка потребуется Весам в решении и профессиональных вопросов, также внимательно нужно отнестись к своим счетам и оплатить их вовремя. Вечером сегодняшнего дня, если доведётся провести его в шумной компании, ни один представитель противоположного пола не останется к вам равнодушным, только не ошибитесь, отдавая кому-либо предпочтение.

Скорпион.Смело идите сегодня в наступление на руководство, для вас открываются новые и весьма заманчивые перспективы. Всё будет зависеть от вашей заинтересованности и энергичности, если проявите настойчивость и выскажете нерядовое мнение, весьма вероятно, что поменяетесь с шефом местами, по крайней мере, на время его отпуска. Вечером поиграйте во что-нибудь, например, купите лотерейный билет, крупный выигрыш вас не ожидает, но азарт развлечёт и добавит остроты.

Стрелец.Сегодня лучше не начинать работу по осуществлению своих планов. День будет заполнен рутинными делами характерными для будней - ничто не беспокоит, никто не мешает, и это радует. Если вам понадобятся деньги, попросите их у ближайших родственников, ведь они самые бескорыстные кредиторы. Любовь и романтические взаимоотношения - визитная карточка этого вечера, расслабьтесь и получайте удовольствие.

Козерог.Сегодня Козерогам представится реальный шанс блеснуть своими способностями. Дайте волю своим амбициям, они подогреют интерес и разбудят в вас азарт, необходимый для достижения поставленной цели. Расходов, скорее всего, не избежать, однако контролируйте свои средства, в противном случае придётся брать деньги в долг, а это совсем не нужно. В конце дня ни в коем случае не поддавайтесь на предложение пойти расслабиться, время для этого ещё не пришло.

Водолей.Сегодня день, когда Водолеям нужно выйти на передний план. Возможно, в вашем трудовом коллективе давно назревает конфликт, и только вы способны сохранять холодную голову в подобных обстоятельствах. У вас появится шанс доказать это, жаль только, что астрологическая обстановка сегодняшнего дня не может продолжаться долго, на следующий день звёзды переменятся. Вечером можно позволить себе расслабиться в баре или ресторане. В ночной клуб лучше не ходить, может возникнуть неприятная ситуация с его обслуживающим персоналом.

Рыбы.Дорогие Рыбы, а не пора ли вам заняться своими прямыми обязанностями? На работе скопилось немало дел, засучите сегодня рукава и принимайтесь за них. В помощники призовите коллег, ничто так не сближает, как "совместный труд для вашей пользы". Попробуйте заодно незаметно укрепить и свой авторитет. Сегодня возможны денежные расходы, наступило время разбрасывать камни, однако придёт и время их собирать.