ООН: Засуха станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет

Такая скрытая глобальная проблема, как засуха, может перерасти в следующую пандемию, если страны не примут срочных мер по урегулированию чрезвычайной климатической ситуации. Об этом сообщается в докладе ООН, опубликованном на сайте организации.

Согласно полученным данным, как минимум полтора миллиарда человек уже пострадали от засухи в XXI веке, а экономический ущерб оценивается в 124 миллиарда долларов. По мнению экспертов, точная сумма убытков во много раз больше, поскольку приведенные данные не отражают большую часть потерь развивающихся стран от этого природного явления.

"Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет. В ближайшие несколько лет большая часть мира будет жить в условиях нехватки воды, а спрос будет превышать предложение", – заявила специальный представитель Генерального секретаря в Управлении ООН по снижению риска бедствий Мами Мидзутори.

Многие люди считают, что засуха поражает лишь пустынные районы Африки, однако в настоящее время это широко распространенное явление. К концу столетия почти все страны испытают его на себе в той или иной форме, пояснила она.

В докладе говорится, что рост населения также способствует этому процессу.

"Люди жили в условиях засухи пять тысяч лет, но сейчас мы наблюдаем нечто иное", - подчеркнули в ООН.

Отмечается, что изменение характера выпадения осадков в результате климатических изменений служит ключевым фактором засухи, однако неэффективное использование водных ресурсов и деградация земель в условиях интенсивной сельскохозяйственной деятельности также играют важную роль.

В связи с этим Мидзутори призвала мировые правительства реформировать способы добычи, хранения и использования воды и управления землей.