Добегут ли наши легкоатлеты до Токио?

В минувшие выходные на столичном стадионе имени Долена Омурзакова прошел XXIII международный турнир на призы Олимпийской чемпионки 1980 года Татьяны Колпаковой. В состязаниях приняли участие 104 спортсмена из Казахстана, Узбекистана и нашей страны.

Перед началом турнира президент Федерации легкой атлетики Кыргызстана Канат Аманкулов сообщил корреспонденту VB.KG, что из-за пандемии число участников турнира ограничено.

- К нам собирались приехать легкоатлеты из стран не только ближнего, но и дальнего зарубежья. Однако, эпидемиологическая ситуация в Бишкеке не позволила провести турнир на более высоком уровне. Наши состязания уже давно стали лицензионным. То есть, спортсмен, выполнивший олимпийский норматив, получает право принять участие в главных играх современности, - подчеркнул он.

К сожалению, не смогла приехать на соревнования сама олимпийская чемпионка Татьяна Колпакова. Она уже 30 лет живет и работает в подмосковном городе Королеве, но на турниры в Бишкек приезжает почти каждый год, однако, на этот раз по объективным причинам не смогла посетить свою малую Родину. Но Татьяна Алексеена просила передать привет и наилучшие пожелания всем участникам состязаний.

Первые медали нашей команде принесла супружеская пара: Илья Тяпкин и Мария Коробицкая. Оба они успешно преодолели дистанцию в 10 тысяч метров.Однако, если Мария уже завоевала пропуск в Токио, где выступит в марафонском забеге, а турнир Колпаковой стал для нее очередным этапом подготовки к Олимпиаде, то участие Ильи на Играх в Японии пока остается под вопросом. Он не смог выполнить олимпийский норматив, но имеет шансы набрать так называемые зачетные баллы, участвуя в крупных международных турнирах.

Могут поехать в Токио Мусулман Джоломанов и Нурсултан Кенешбеков. Первый из них выиграл золотую медаль в беге на 3 тысячи метров с препятствиями, а второй финишировал первым на дистанции в 5 тысяч метров.Так что и у этих ребят еще далеко не все потеряно. У женщин, кстати, победительницей на дистанции в 5 тысяч метров стала обладательница еще одной олимпийской путевки Дарья Маслова. Состязания в Бишкеке для нее тоже стали, как и для Марии Коробицкой, своеобразной тренировкой перед стартом в Токио на марафонскую дистанцию.

На самой знаменитой спринтерской дистанции в 100 метров победу праздновали кыргызстанцы Расул Сулайман уулу и Екатерина Павленко. Да, ребята показали далеко не выдающиеся результаты, но все равно, они подарили болельщикам надежду на то, что со временем они будут достойно выступать и на международной арене. Кстати, Екатерина Павленко завоевала золото и в забеге на 200 метров. А это означает, в стране подрастает отличный мастер преодоления коротких дистанций. У мужчин на 100-метровке победил бишкекчанин Артем Пинченко.

Успешно выступила сборная Кыргызстана и в эстафетном беге на двух дистанциях: 4х400 метров и 4х100 метров. В прошлые годы в эстафетном беге на турнире Татьяны Колпаковой победы праздновали, как правило, легкоатлеты из Казахстана. Теперь первые -мы, И это вдвойне приятно. Еще одно золото в копилку нашей команды принесла Ангелина Тяпова, она финишировала первой на дистанции в 100 метров с барьерами.

Какое же соревнование без рекордов! Такого не бывает. Вот и в прошедшем турнире узбекская прыгунья в блину Дарья Резниченко показала результат в 6 метров 83 сантиметра. Дальше нее никто на наших состязаниях не прыгал. Дарья не только установила рекорд турнира Татьяны Колпаковой, но и завоевала олимпийскую лицензию. Мы горячо поздравляем спортсменку из братской страны с этим достижением, а кыргызстанским легкоатлетам желаем успеха на всех международных стартах. Кстати, Татьяна Колпакова на Олимпиаде в Москве показала результат в 6 метров 07 сантиметров. Вот какой выдающейся спортсменкой она была.

Подведя итоги прошедшему турниру, президент Федерации легкой атлетики Кыргызстана Канат Аманкулов сказал: "Состязания дали богатую пищу для размышлений. Мы рады, что многие наши ребята улучшили свои результаты, однако, видим, что им предстоит еще большая работа для того, чтобы стать спортсменом высокого международного уровня. Кроме того, у нас пока мало хороших спортсменов, специализирующихся в беге на на короткие дистанции, и совсем аховая ситуация сложилась с техническими видами, то есть, прыжками в высоту и длину, метании ядра, копья, молота. Но мы стараемся устранить эти упущения. В частности с юными прыгунами в высоту уже начала работать чемпионка Азии и Азиатских игр Татьяна Ефименко. Будем приглашать к нам и других молодых наставников. Совместными усилиями, надеюсь. устраним наши недостатки.