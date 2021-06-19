Сможет ли Великобритания ускорить поставку вакцин COVAX в Кыргызстан?

Зампред кабмина Жылдыз Бакашова во время встречи с послом Великобритании Чарльзом Гарретом, выразила надежду на помощь Лондона в скорейшем получение вакцины в рамках программы COVAX.

Жылдыз Бакашова выразила благодарность за оказанную Великобританией помощь республике в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Она отметила, что сегодня одной из главных задач Кабинета Министров является вакцинация населения и рассказала о проводимой работе в этом направлении.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Британской стороне было предложено рассмотреть возможность организации консультаций в формате видеоконференции между министерствами здравоохранения Кыргызской Республики и Великобритании с целью обмена опытом по борьбе с COVID-19 и по проведению вакцинации населения.

Чарльз Гаррет выразил готовность к дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества между двумя странами.