COVID: В Бишкеке снова открыты дневные стационары

В Бишкеке, в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции снова разворачивают дневные стационары.

Уже сейчас в каждом районе города организовано по одному дневному стационару на 50 койко-мест. Ещё к открытию готовят по одному стационару в каждом из столичных районов.

- В Первомайском районе стационар готов к приёму пациентов в актовом зале средней школы №83 (ул. Патриса Лумумбы №10);

- В Ленинском районе стационар открыт в школе № 95 (Мкр. Верхний Джал №45);

- В Свердловском районе в жилом массиве "Дордой" в средней школе №94;

- В Октябрьском районе в национальном детско-юношеском центре "Сейтек" (ул. Абдымомунова №197).

Все точки дневных стационаров обеспечены кислородными концентраторами и всем необходимым для оказания своевременной квалифицированной помощи.

Также столичный муниципалитет рекомендует предприятиям независимо от форм собственности, перевести на дистанционный режим работы 50 % от общего числа сотрудников.