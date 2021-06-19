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Мэрия просит работодателей перевести на "удаленку" 50% сотрудников

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- Виктория Гунгер
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В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу в столице, муниципалитет рекомендует организациям, учреждениям, предприятиям независимо от форм собственности, перевести на дистанционный режим работы 50 % от общего числа сотрудников. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

Как отмечается, в первую очередь, необходимо рассмотреть вопрос перевода на дистанционный режим работы сотрудников, относящихся к группе риска: работников в возрасте от 60 лет или страдающих хроническими заболеваниями (гипертония, диабет, хронические респираторные, онкологические заболевания и т.д.), беременных женщин, лиц с ослабленной иммунной системой вследствие перенесенных заболеваний или нахождения на лечении.

В мэрии Бишкека напомнили, что руководители несут персональную ответственность за контроль над соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в подведомственных организациях. Эти ограничения не затронут организации, имеющие важное значение для обеспечения жизнедеятельности столицы.

- Уважаемые горожане, напоминаем о необходимости активно прививаться от коронавируса и призываем посетить пункты вакцинации, которые продолжат работать в выходные дни. Не забывайте об обязательном ношении масок в общественных местах, и в общественном транспорте. Также, напоминаем, что постановлением мэрии Бишкека за № 113 от 30 ноября 2020 года на территории столицы приостановлено проведение массовых мероприятий, - говорится в информации муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/402421
Теги:
эпидемия, Бишкек, коронавирус, карантин
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