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Еще один футболист потерял сознание на Чемпионате Европы

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- Ренат Кольцов
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Капитан сборной Венгрии Адам Салаи потерял сознание в ходе матча группового этапа ЧЕ-2020 с французами, который проходил в Будапеште.

Футболист пришел в себя через несколько минут, и самостоятельно покинул поле, тренер заменил Салаи на 26-й минуте на Неманью Николича.

Адаму Салаи 33 года, он играет за немецкий клуб "Майнц", забил за прошлый сезон один мяч за 18 игр.

Напомним, в минувшую субботу в концовке первого тайма матча Дания - Финляндия Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену провели реанимационные действия на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Его выписали из больницы 18 июня.


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URL: https://www.vb.kg/402426
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