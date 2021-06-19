В России трудовых мигрантов будут прививать вакциной "Спутник Лайт"

В России прорабатывается вопрос о вакцинации иностранных трудовых мигрантов препаратом "Спутник Лайт".

17 июня в мэрии Москвы прошло совещание с участием мэра столицы России Сергея Собянина и ряда московских предпринимателей. На совещании обсуждали гипотетический локдаун, продление ограничений для бизнеса, эксперимент со "свободными от COVID-19 зонами" и вакцины для мигрантов. На совещании обсуждали, в том числе, вакцинирование трудовых мигрантов, сообщает Forbes.

Мэрия и бизнес согласились в том, что нужно срочно привить мигрантов, утверждает присутствовавшая на совещании основательница сети кафе "Андерсон", общественный омбудсмен малого и среднего бизнеса России Анастасия Татулова.

"Это огромное количество людей. Сейчас они не прививаются и занимают койки [в больницах]. А среди них очень много тех, кто согласен привиться", - поясняет она.

Как заявил на встрече мэр Москвы Сергей Собянин, трудовых мигрантов из-за рубежа начнут прививать однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", что снимает необходимость контролировать дальнейшее пребывание мигранта в городе для введения ему второго компонента вакцины.

Этот процесс должен начаться не позднее, чем 7 июля.

Тем временем, министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов по вопросу обязательной вакцинации отметила, как передает ИА REGNUM, что "Спутник Лайт" будет для мигрантов платным.

"Насчёт "Спутник Лайт" - это не Москва придумала, а сейчас Минздрав РФ проработает, чтобы этот "Спутник Лайт" использовать для мигрантов платно", - сказала Стригункова.

При этом мигранты уже сейчас могут бесплатно провакцинироваться при наличии даже временного полиса ОМС, добавила она.

За последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве резко ухудшилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года. В связи с этим власти Москвы объявили период с 12 по 20 июня нерабочими днями.

Источник: asiaplustj.info