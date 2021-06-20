Прогноз погоды и гороскоп на 20 июня

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Сегодня в Бишкеке: без осадков, порывы ветра до 19 км/ч,температура днем до +29, ночью до +14. Качество воздуха, по оценке air.plumelabs.com, - отличное.

Биометеорологический прогноз:Погодные условия могут повлиять на некоторых людей с повышенной метеочувствительностью.

Индекс метеочувствительности:Небольшая геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья людей с повышенной метеочувствительностью.

Влияние солнечной активности:Большая вероятность вредного воздействия солнечных лучей на кожу большинства людей. Необходимо соблюдать правила предосторожности, в частности, использовать солнцезащитные средства.

В Чолпон - Ате: перемененная облачность, дождь, температура воздуха + 22, ночью + 12.

ГОРОСКОП

Овен. День обусловлен необычными событиями и обещает Овнам одни недоразумения. Всё смешается в рабочем коллективе, попробуйте взять сегодня отгул. Если получится, потратьте время на то, чтобы разгрузить накопившиеся с прошлых дней домашние дела. Во второй половине дня Овнов ожидает прилив творческой активности, готовность к преодолению любых преград для достижения цели. Вечером хорошо бы провести профилактику простудных заболеваний.

Телец. Этот день весьма благоприятен для Тельцов, удача будет сопутствовать в образовании, путешествиях и юридических делах. Вероятно решение финансовых и психологических проблем, однако наполеоновские планы сегодня лучше держать при себе. Не исключено, что кто-то из знакомых при личной встрече или в разговоре по телефону расскажет нечто важное. Главное, правильно оценить полученную информацию, которую вы сможете использовать с выгодой для себя.

Близнецы. День будет благоприятен для ремонта, переезда и покупок. Если сегодня есть возможность взять отгул, берите его и не раздумывайте. На работе может сложиться нервная и напряжённая обстановка, требующая поддержки со стороны. Не следует в этот день демонстрировать свой профессионализм или доказывать кому бы то ни было свою незаменимость. В семье будьте добросердечными и внимательными, вам сейчас как никогда необходима поддержка домашних.

Рак. Ответственность и надёжность - именно те качества Раков, которые ценят в вашем коллективе, постарайтесь использовать сегодня любую возможность подтвердить их. Если же вы немного заскучали - быть может, стоит задуматься о переходе на другую работу. Если она обещает быть гораздо перспективнее, и за неё будут платить больше, то почему бы и нет. В этот день возможны большие расходы, но по поводу масштаба затрат не расстраивайтесь, они будут компенсированы необычайным удовольствием, которое вы получите от собственной щедрости.

Лев. Астрологическое положение таково, что Львам необходимо заняться только самыми важными делами, все другие могут подождать. С начальством сегодня лучше не общаться, поскольку вы можете не удержаться от критики, пусть она справедлива, но может дорого обойтись. Последовательное выполнение намеченных планов в личных отношениях позволит Львам не только улучшить, но и освежить романтическую связь. Интерес к вам в этот день настолько очевиден, что устоять перед ним будет невозможно.

Дева. Удивительно гармоничным в сегодняшний день будет взаимодействие Дев с окружающим миром. Постарайтесь сегодня уделить максимум времени незавершённым ранее делам, занимаясь ими, вы расчистите дорогу в доходное будущее. Выгодными будут сделки, связанные с торговлей. Во второй половине дня не исключено, что звонок одного из знакомых принесёт вам серьёзные затруднения. Вы можете как не подходить к телефону, так и протянуть ближнему руку помощи. Если выберете второй вариант, в будущем вам это зачтётся.

Весы. Благоприятное влияние планетарных аспектов и умение аргументировать свою точку зрения выведут сегодня Весов на передовые позиции. Вероятно, вам предстоит взять на себя общее управление, а вместе с тем и ответственность за осуществление важного мероприятия. День запомнится прекрасными отношениями с коллегами. Хорошо в такие периоды жизни начинать новые серьёзные дела. Вечером не стесняйтесь проявить свои чувства, вам давно пора признаться в любви дорогому человеку, сказать важные и нужные ему слова.

Скорпион. Учитывая ваш масштаб замыслов и планов в предыдущие дни, сегодня вы, скорее всего, заслужите высокую оценку и признание со стороны коллег. Оказавшись в центре внимания, вы станете инициатором мероприятия или даже возглавите его. Если после обеда представитель противоположного пола вам предложит посещение какого-либо нового места, не отказывайтесь от такой возможности. Вы получите массу впечатлений и в придачу хорошее настроение, только будьте осторожными, есть опасность принять корыстный поступок за искреннее чувство.

Стрелец. Ради укрепления социального статуса или ради общественного признания вы, вероятно, сегодня пожертвуете личными романтическими интересами. В этот день повышается значимость материальных вопросов, и поэтому многие поступки будут связаны исключительно с их решением. Вспомните о друзьях, многие из них могут быть полезными при осуществлении ваших планов. Если соберёте их вместе, то после такой встречи у вас, скорее всего, появится предложение новой выгодной работы.

Козерог. Для Козерогов открывается возможность сделать шаг на пути продвижения по карьерной лестнице, а каким образом - подскажет интуиция. В суете рабочего дня постарайтесь не отходить далеко от телефона, дабы не пропустить важный звонок. Для успеха дела нужно соблюдать служебную субординацию, не следует сегодня возражать начальству, это ни к чему хорошему не приведёт. Не скупитесь на комплименты и не пропустите нужных людей, их помощь и поддержка вам понадобятся уже в ближайшие дни.

Водолей. Дорогие Водолеи, не принимайте сегодня серьёзных решений и проявляйте осмотрительность, нынешние обстоятельства сформируют ситуацию таким образом, что вас будет несложно обмануть. Если запланировали поход в магазин, не берите с собой много наличности, ничего хорошего не купите, а кошелёк можете потерять. Логические расчёты и выводы в этот день могут содержать ошибки, в результате чего принятые решения окажутся несостоятельными. Живите сегодня чужим умом, прислушиваясь к мнению близких людей.

Рыбы. Девиз этого дня для Рыб - сотрудничество, но не соперничество, в таком случае, удача не замедлит вам улыбнуться. Неожиданно могут возникнуть затруднения с финансами, вероятно, придётся занять денег. В первой половине дня вы будете вынуждены смириться с неинтересным, но необходимым общением, которое, скорее всего, утомит вас. Нынешний день, особенно его вторая половина, прекрасно подходит для романтических признаний. Если вы или ваш любимый человек ещё не открыли друг другу своё сердце, сегодняшний вечер будет для этого как нельзя кстати.

Подготовлено по материалам: accuweather.com,air.plumelabs.com, astroscope.ru