Погода
$ 84.25 - 84.65
€ 99.47 - 100.97

В Армении сегодня проходят внеочередные выборы в парламент

116  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Армении открылись избирательные участки на внеочередных выборах в парламент. Фаворитами гонки считаются партия "Гражданский договор", лидером которой является нынешний глава кабмина Никол Пашинян, и блок "Армения", возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном, сообщает ТАСС.

Более 2 тыс. избирательных участков на внеочередных выборах в Национальное собрание (однопалатный парламент) Армении открылись в воскресенье в 08:00 по всей стране. Голосование завершится в 22:00 по армянскому времени.

Среди участвующих в выборах 25 политических партий и блоков фаворитами, согласно соцопросам, считаются партия "Гражданский договор", лидером которой является нынешний глава кабмина Никол Пашинян, и блок "Армения", возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном. Проходной барьер может преодолеть и блок третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна "Честь имею", и две парламентские оппозиционные партии - "Процветающая Армения", бессменным лидером которой является один из богатейших людей страны Гагик Царукян, и "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна. В выборах участвует также первый президент республики Левон Тер-Петросян во главе партии "Армянский национальный конгресс".

Для прохождения в парламент партии необходимо набрать минимум 5% голосов, блоку - 7%.

Проголосовать смогут более 2,5 млн человек. С 11 по 13 июня проводилось электронное голосование, в котором приняли участие 650 человек - служащие дипломатических и консульских представительств Армении, члены их семей, а также военнослужащие, находящиеся в длительных командировках или на учебе за рубежом. По армянскому законодательству другие граждане республики, проживающие за рубежом, голосовать не могут, поскольку армянская диаспора слишком многочисленна. Данные электронного голосования будут опубликованы вместе с основными после того, как будут подведены итоги.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402429
Теги:
выборы, парламент, Армения, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  