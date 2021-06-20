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730 новых случаев заражения COVID-19. Данные на 20 июня

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- Ренат Кольцов
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По данным Минздрава, за сутки в Кыргызстане зарегистрировано 730 новых случаев заражения COVID-19.

Из них в Бишкеке - 312, Ош - 100, Чуйская область - 74, Ошская - 74, Джалал-Абадская - 68, Баткенская - 65, Иссык-Кульская - 22, Таласская - 13, Нарынская - 2.

За минувшие сутки умерли 6 человек. Выздоровели 344 человека.

С марта 2020 года коронавирусной инфекцией переболели 105 050 человек.

На стационарном лечении находятся 2 375 пациентов, на амбулаторном - 4 611.

За минувшие сутки проведено 5 473 ПЦР-исследования.


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URL: https://www.vb.kg/402431
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