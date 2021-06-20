ЕВРО -2020: Франция оступается, два автогола, невзрачная "Красная Фурия"

Чемпионы Мира теряют очки в Будапеште

Группа F Венгрия - Франция - 1:1 (1:0) Голы: Фиола, 45+2 (1:0). Гризманн, 66 (1:1). Венгрия: Гулачи, Него, Орбан, Фиола, Ботка, Ат.Солои, Надь, Кляйнхайслер (Ловренчич, 84), Шафер (Чери, 75), Ад.Солои (Николич, 26), Шоллои. Франция: Ллорис, Варан, Динь, Кимпембе, Павар, Погба (Толиссо, 76), Рабьо (Дембеле, 57. Лемар, 87), Канте, Бензема (Жиру, 76), Гризманн, Мбаппе. Предупреждения: Павар, 10. Ботка, 52. Судьи: Оливер. Беннетт, Берт (все - Англия). 19 июня. Будапешт. Стадион "Пушкаш Арена".

Сборная Венгрии при неистовой поддержки своих трибун отобрала очки у французов. Матч второго тура Евро-2020 завершился вничью - 1:1. На гол Фиолы, Франция ответила точным ударом Гризманна.

В этой встречи капитан сборной Венгрии Адам Салаи получил тепловой удар и был заменен.

Португалия - Германия - пока самый яркий матч Евро-2020

Группа F Португалия - Германия - 2:4 (1:2) Голы: Криштиану Роналду, 15 (1:0). Рубен Диаш, 35 - в свои ворота (1:1). Рафаэл Геррейру, 39 - в свои ворота (1:2). Хаверц, 51 (1:3). Гозенс, 60 (1:4). Диогу Жота, 67 (2:4). Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Бернарду Силва (Ренату Санчеш, 46), Данилу Перрейра, Виллиам Карвалью (Рафа Силва, 58), Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 64), Диогу Жота (Андре Силва, 83), Криштиану Роналду. Германия: Нойер, Рюдигер, Хуммельс (Эмре Джан, 62), Гюнтер, Киммих, Кроос, Гюндоган (Зюле, 73), Мюллер, Хаверц (Горецка, 73), Гозенс (Хальстенберг, 62), Гнабри (Сане, 87). Предупреждения: Хаверц, 66. Гюнтер, 77. Судьи: Тэйлор. Бесуик, Нанн (все - Англия). 19 июня. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".

Этот матч пока самый результативны на Евро -2020. В первом тайме потругальцы отличились трижды, с начала "Великий португалец" - Криштиану Роналду забил гол в молниеносной контратаке, а затем Рубен Диаш и Рафаэль Геррейро по очереди отправили мяч в свои собственные ворота. Во втором тайме Кай Хаверц и Робин Госенс довели счёт до разгромных 1:4. Португальцу отквитали один мяч на 67-й минуте, гол забил Диогу Жота, идеальный пас ему отдал все тот же Криштиану Роналду. "Бундесманшафт" реабилитировались за поражение в первом туре от французов, крупной победой над португальской сборной.

Невезение "Красной Фурии". У Испания всего два очка на Евро-2020

Группа E Испания - Польша - 1:1 (1:0) Голы: Мората, 26 (1:0). Левандовски, 54 (1:1). Нереализованный пенальти: Морено, 58 (штанга) Испания: Симон, Жорди Альба, Ляпорт, Пау Торрес, Коке (Сарабия, 68), М.Льоренте, Ольмо (Торрес, 62), Эрнандес, Мората (Ойярсабаль, 87), Морено (Руис, 68), Педри. Польша: Щенсны, Глик, Берешиньски, Беднарек (Линетти, 85), Пухач, Клих (Козловски, 55), Зелиньски, Южвяк, Модер (Давидович, 85), Левандовски, Свидерски (Франковски, 68). Предупреждения: Клих, 36. Модер, 57. Южвяк, 59. Пау Торрес, 81. Эрнандес, 90. Левандовски, 90. Судьи: Орсато. Джаллатини, Прети (все - Италия). 19 июня. Севилья. Стадион "Олимпийский".

Сборная Испании в рамках матча второго тура чемпионата Европы второй раз сыграла вничью,на этот раз с Польшей.Подопечные Луиса Энрике открыли счет усилиями Альваро Мораты, однако Роберт Левандовски восстановил паритет во втором тайме.На 57-й минуте Жерар Морено не реализовал пенальти (попал в каркас).