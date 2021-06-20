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Неточности в ценах и чеках. Бишкекчане вновь жалуются на магазин "Globus"

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- Азиз Осмонов
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Бишкечане пожаловались на обман в магазине "Globus". Пост о непонятной схеме в чеках написал в группе "Черный список -"Кара Тизме") - нам не понравилось" пользователь под ником Зигмунд.

"Магазины "Globus" это крупнейшая торговая сеть в Кыргызстане. Тем не менее происходят непонятные действия в кассовых чеках.

Сегодня совершили покупки, расплатились наличными. Итоговая сумма составила 1400 сом, но в чеке откуда-то "нарисовались" 39 сом соответственно ИТОГ 1439, потом для чего-то их "сминусовали" как скидку. Кто-нибудь может объяснить для чего это делается?

Хотелось бы отметить ещё один факт: их система округляет чеки до круглой суммы (без копеек), не в пользу покупателя, как они указывают на своём официальном сайте, а это уже ОБМАН ПОТРЕБИТЕЛЯ, если учитывать масштабы сети, то сумма не маленькая!", - подчеркнул автор.

Надо отметить, что бишкекчане в своих комментариях к посту пишут, что это не единичные случаи. И они также сталкивались с подобными фактами.


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URL: https://www.vb.kg/402434
Теги:
торговля, мошенничество, цены, Кыргызстан
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