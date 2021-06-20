Погода
$ 84.25 - 84.65
€ 99.47 - 100.97

В Бишкеке при ремонте дорог деревья закопали в асфальт. Граждане возмущены

131  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Дорогу на улице Фере - Советская (ул. Элебесова) почти закончили. Аллейка не плохая, дорога тоже. Но бедное дерево замуровали так, что оно никак не сможет получить воду. Об этом в соцсетях написала пользователь Дарья Ру.

"Ребята с "Асфальтсервиса", это живая берёза - не столб! Она хочет пить!!! Пожалуйста, отковыряйте ей лунку для полива", - возмущены бишкекчане.

Видимо, рабочие видят деревья впервые. Только так можно объяснить их отношения к природе. Надеемся, мэрия Бишкека примет к сведению жалобы жителей столицы, и объяснит подведомственным организациям и их сотрудникам элементарные правила ботаники из учебника за 4-5 класс.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402438
Теги:
мэрия, экология, Бишкек, Кыргызстан, ремонт дорог
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  