В Бишкеке при ремонте дорог деревья закопали в асфальт. Граждане возмущены

Дорогу на улице Фере - Советская (ул. Элебесова) почти закончили. Аллейка не плохая, дорога тоже. Но бедное дерево замуровали так, что оно никак не сможет получить воду. Об этом в соцсетях написала пользователь Дарья Ру.

"Ребята с "Асфальтсервиса", это живая берёза - не столб! Она хочет пить!!! Пожалуйста, отковыряйте ей лунку для полива", - возмущены бишкекчане.

Видимо, рабочие видят деревья впервые. Только так можно объяснить их отношения к природе. Надеемся, мэрия Бишкека примет к сведению жалобы жителей столицы, и объяснит подведомственным организациям и их сотрудникам элементарные правила ботаники из учебника за 4-5 класс.