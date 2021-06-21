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Приложение "Путешествую без COVID-19" может стать обязательным в ЕАЭС

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- Евгений Денисенко
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Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" может с 1 июля стать обязательным для стран-участниц Евразийского экономического союза. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Данное приложение, напомним, было разработано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития, чтобы позволить людям, не зараженным коронавирусом, перемещаться между государствами в период пандемии. Проект был запущен в относительно короткое время и сегодня охватывает все пять стран ЕАЭС – Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию. Приложение показывает также ближайшие клиники в этих государствах, где можно сдать ПЦР-тест, результат которого придет в приложение на смартфоне в виде QR-кода. При себе достаточно иметь, помимо смартфона, лишь паспорт. В ЕАБР считают, что новый интернет-ресурс позволяет не только адаптироваться к условиям, сложившимся в связи с пандемией, но и обеспечивать возможности трудовой миграции, содействовать решению экономических проблем в Союзе.

Как сообщил Алексей Оверчук, российский оперштаб поддержал предложение о том, чтобы переходить на обязательность использования приложения при въезде в РФ. "Планируем, что страны Евразийского экономического союза перейдут на этот формат с 1 июля, государства - члены СНГ - примерно с 1 сентября. Своих коллег в ЕАЭС мы начали информировать об этом еще в апреле, и они также готовились. Благодаря мобильному приложению для граждан всех государств - членов Союза вернулась возможность въезда в Россию, а обязательность его использования позволит охватить основные потоки въезжающих и тем самым снизить риск проникновения вируса на нашу территорию", - отметил вице-премьер РФ.

По его словам, со странами, не входящими в ЕАЭС и СНГ, также ведется работа, интерес с их стороны есть. Буквально на днях к приложению подключился Таджикистан, не входящий в ЕАЭС.

"Приложение работает в привычной всем среде, - отмечает вице-премьер. - Загружаете его на мобильник, смотрите, из какой в какую страну хотите поехать. В приложении на карте видны присоединившиеся к цифровой платформе лаборатории, где можно сдать ПЦР-тест. Можете выбрать удобную для себя, прийти и сдать тест. Лаборатория через платформу отправляет - если вы не носитель вируса - в ваш мобильник зеленый QR-код. При въезде в Россию он признается нашими компетентными органами…Вы спокойно отправляетесь с зеленым QR-кодом в другую страну, признающую приложение. Предъявляете QR-код - вас пускают в страну. Это удобно для человека и проверяющих органов и вместе с тем дает гарантию, что на момент сдачи теста въезжающий не был носителем вируса".

Алексей Оверчук считает, что во всех странах-участницах проекта необходимо увеличивать количество подключенных лабораторий и пунктов забора биоматериала. "Кроме того, - подчеркивает он, -следует расширять географию применения приложения. Люди будут лучше защищены от коронавируса, если большее количество стран мира его признает", - убежден замглавы российского правительства.

В систему, отмечает он, также может быть заложено много дополнительных функций, удобных для людей: "Например, когда система создавалась, возник вопрос: человек сдал ПЦР-тест, он здоров, приехал к нам и может уже у нас заразиться и заболеть. Поэтому сегодня в приложении есть возможность купить страховку на случай заболевания COVID-19, которая будет признаваться в России. Таким образом, приложение создает дополнительный уровень защиты для общества и человека, который сможет безболезненно для себя воспользоваться системой нашего медицинского обеспечения, а не прятаться от врачей и создавать угрозу для окружающих".


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URL: https://www.vb.kg/402444
Теги:
ЕАЭС, коронавирус
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