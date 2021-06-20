В Узбекистане рассказали когда подешевеет морковь

За последние два месяца в Узбекистане взлетели цены на морковь и свёклу.

Независимые аналитики связали скачок стоимости с экспортом продукции в Россию.

Накануне в Минсельхозе обратили внимание на еще один фактор, который привел к значительному подорожанию узбекской моркови - климатический.

В ведомстве отметили, что в феврале и апреле 2021 года было зафиксировано резкое похолодание. Из-за этого период созревания моркови растянулся на 20-25 дней, и сбор урожая был перенесен на конец июня.

Ближе к концу июня как раз следует ожидать снижения цен на узбекскую морковь, - сообщает uz.sputniknews.ru