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В Узбекистане рассказали когда подешевеет морковь

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- Ренат Кольцов
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За последние два месяца в Узбекистане взлетели цены на морковь и свёклу.

Независимые аналитики связали скачок стоимости с экспортом продукции в Россию.

Накануне в Минсельхозе обратили внимание на еще один фактор, который привел к значительному подорожанию узбекской моркови - климатический.

В ведомстве отметили, что в феврале и апреле 2021 года было зафиксировано резкое похолодание. Из-за этого период созревания моркови растянулся на 20-25 дней, и сбор урожая был перенесен на конец июня.

Ближе к концу июня как раз следует ожидать снижения цен на узбекскую морковь, - сообщает uz.sputniknews.ru


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URL: https://www.vb.kg/402445
Теги:
продовольствие, Центральная Азия, цены
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