"Нет оснований считать, что вакцина от COVID может быть опасна"

Кыргызстан переживает третью волну новой коронавирусной инфекции. Число зарегистрированных новых случаев в эти дни стремительно растет. А авторитетные эпидемиологи прогнозируют, что в ближайшие две недели количество заболевших может увеличиться до полутора тысяч. В течение 2020 года наблюдались две волны с пиком заболеваемости. Первая - в июле, когда в день зарегистрировалось до 1600 заболевших. Вторая - с октября по ноябрь, когда количество заболевших превышало 600 человек.

Во многих странах мира, включая Кыргызстан, продолжается вакцинация от коронавируса. Первые в очереди на укол - медработники и уязвимые люди пожилого возраста или имеющие серьезные хронические заболевания. Пока же всего в республике привито около 1,5% населения! Это очень мало. Эксперты прогнозируют, что для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы прививку сделали около 60-70% населения. Есть проблемы, связанные с организацией бесперебойной поставки вакцин. Но людей в основном беспокоят возможные побочные эффекты от них.

Опасна ли вакцинация? На этот и другие вопросы известному медиаэксперту в области здравоохранения Елене Баялиновой ответил Шайирбек Сулайманов, член научно-консультативного комитета по COVID-19, доктор медицинских наук, профессор КРСУ.

- Укол вакцины - это, по сути, организованное заражение здорового человека вирусом или бактерией, только с гарантией быстрого выздоровления. Сейчас нет никаких оснований считать, что вакцина от коронавируса может быть опасна. Теоретически она может вызвать нежелательную реакцию, но вероятность этого крайне мала. Именно для того, чтобы предсказать все возможные побочные эффекты, ученые проводят испытания, начиная с малого: сначала тестируют образцы в лабораториях, проводят испытания на животных и только потом - на людях.

Есть ли побочные эффекты от вакцин против коронавируса?

- Они существуют, как и у других вакцин. Ни одно лекарственное средство не обходится без побочных эффектов. Это не значит, что все они или хотя бы один проявится у каждого пациента. Это значит, что побочные эффекты возможны и считаются нормальной реакцией. Чаще всего это краткосрочные легкие или умеренные реакции, которые проходят без серьезных осложнений. Это, например, боль в месте инъекции, головная боль, боль в мышцах, озноб, повышение температуры тела, ощущение усталости. Создатели российского "Спутника V" тоже говорят о побочных эффектах в виде повышенной температуры, недомогания, головной боли, которые проходили в течение нескольких дней.

Возможны ли аллергические реакции?

- Индивидуальная аллергическая реакция возможна не только на коронавирусную вакцину, но и на любую другую. И для врачей такая реакция не является неожиданностью. С началом вакцинации стали появляться сообщения об острых аллергических реакциях на некоторые вакцины. В информационных буклетах для пациентов всех производителей вакцинных препаратов имеются предупреждение о том, что возможны аллергические реакции. Они могут проявляться зудом, сыпью, одышкой, отеком лица или языка. ВОЗ, Глобальная стратегия по борьбе с астмой - GINA-2021 указывают, что нет повышенного риска анафилаксии при применении вакцин (Pfizer/BioNTech и Moderna) у больных с аллергией на пищевые продукты, яд насекомых или лекарства в анамнезе. Не следует проводить биологическую терапию (например, омализумаб) и вакцинацию в один день, чтобы легче распознать побочные эффекты каждого лечения. Между вакцинацией от COVID-19 и гриппа рекомендуется 14-дневный перерыв. GINA также рекомендует вакцинацию против COVID-19 людям, страдающим астмой. При вакцинации нужно соблюдать обычные меры предосторожности. Аллергические реакции на вакцины возникают редко. Иммунобиологический препарат следует вводить в медицинских учреждениях, где можно лечить анафилаксию, если она возникает. Не следует проводить вакцинацию пациентам с тяжелой аллергической реакцией на полиэтиленгликоль в анамнезе или другой ингредиент вакцин. И самое важное - существуют проверенные способы оказания срочной помощи этим людям.

Как создаются вакцины?

- Просто создать вакцину недостаточно, ученые добиваются того, чтобы она действовала быстро и безболезненно. Поэтому обычно испытания и разработка растягиваются на несколько лет. Разработка вакцин от Covid-19 проходила в невероятной спешке. Чтобы сократить привычный алгоритм работы, многими необходимыми формальностями разработчикам пришлось пренебречь. Кроме того, фармацевтические компании вложили значительные ресурсы в быструю разработку вакцины на этот раз именно из-за того, что проблема оказалась глобальной. Но скорость, с которой она была произведена, совсем не означает, что компании обошли протоколы безопасности.

Чем вакцины отличаются друг от друга?

- Разработчики и российской, и британской (Оксфордский университет и компания AstraZeneca) вакцин используют так называемую векторную технологию, когда для доставки генетического материала одного вируса (в данном случае SARS-CoV-2) используется оболочка другого, из семейства аденовирусов, вызывающих обычную простуду. Вакцины от Moderna и Pfizer/BioNTech относятся к другому типу - обе используют инновационную технологию матричной РНК. Разница между "Спутником V" и Оксфордской вакциной, которые разработаны по одинаковой технологии, заключается в том, что разработчики "Спутника" используют в качестве оболочки аденовирус человека (и два разных коронавирусных вектора в качестве "начинки"), а оксфордские ученые - аденовирус шимпанзе (и один вектор). Нет, это не значит, что при прививке вы заразитесь аденовирусом. Дело в том, что ген аденовируса, вызывающий инфекцию, удаляется. А вместо него встраивается ген с кодом белка коронавируса. Это безопасная для организма человека технология, которая позволяет иммунной системе отреагировать и выработать антитела, которые должны защитить от заражения.

Безусловно, вакцинация - это надежная защита от многих управляемых инфекций. Вспомните, например, прививки от кори, гепатита и другие, которые стали обычными в нашей жизни и которые защитили население планеты от опасных болезней и осложнений. И в принципе вопрос: делать или не делать прививку против коронавируса не должен возникать. Конечно, делать!