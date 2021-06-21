Евро - 2020: Италия и Уэльс выходят в плей-офф, Турция покидает турнир

Италия выходит в плей-офф, сметая всех на своем пути

Группа А Италия - Уэльс - 1:0 (1:0) Гол: Пессина, 39. Италия: Доннарумма (Сиригу, 89), Бонуччи (Ачерби, 46), Толой, Эмерсон, Бастони, Верратти, Жоржиньо (Кристанте, 75), Бернардески (Распадори, 75), Кьеза, Пессина (Кастровилли, 87), Белотти. Уэльс: Уорд, Гантер, К.Робертс, Ампаду, Родон, Н.Уильямс (Б.Дэвис, 86), Рэмси, Аллен (Брукс, 86), Джеймс (Уилсон, 74), Моррелл (Мур, 60), Бэйл (Левитт, 86). Предупреждения: Аллен, 51. Пессина, 79. Гантер, 79. Удаление: Ампаду, 55. Судьи: Хацеган. Георге, Гингуляк (все - Румыния). 20 июня. Рим. Стадион "Олимпийский".

И в этом матче великолепная итальянская сборная не испытала проблем на пути к очередной победе. С первых минут "Скуадра Адзурра" обрушила на валлийцев все свою атакующую мощь. По статистике первого тайма у итальянцев практически двукратное превосходство по всем показателям. Но Уэльс героически защищался и даже один раз нанес удар по воротам. Но все усилия оказались тщетны, когда на 39-й минуте Маттео Пессина в два касания завершил атаку итальянцев классным ударом. Счет первого тайма, так и не изменился до конца матча - 1:0. Италия набирает девять очков и с первого места выходит в плей-офф.

Турция покидает Евро - 2020. У команды Сенола Гюнеша ноль очков.

Группа A Швейцария - Турция - 3:1 (2:0) Голы: Сеферович, 6 (1:0). Шакири, 26 (2:0). Ирфан Кахветжи, 62 (2:1). Шакири, 68 (3:1). Швейцария: Зоммер, Родригес, Видмер (Мбабу, 90), Эльведи, Аканджи, Шакири (Варгас, 75), Джака, Цубер (Бенито, 85), Фройлер, Сеферович (Гавранович, 75), Эмболо (Мехмеди, 86). Турция: Угурджан Чакыр, Каан Айхан (Окай Йокушлу, 63), Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик, Мерт Мюльдюр, Мерих Демирал, Озан Туфан (Юсуф Языджи, 63), Хакан Чалханоглу (Дорухан Токез, 86), Ирфан Кахветжи, Бурак Йылмаз, Дженгиз Юндер (Кенан Караман, 80). Предупреждения: Хакан Чалханоглу, 70. Зеки Челик, 75. Чаглар Сеюнджю, 76. Джака, 78. Судьи: Винчич. Кланчник, Ковачич (все - Словения). 20 июня. Баку. Стадион Олимпийский.

Крепкая сборная Турции составленная из футболистов играющих в ведущих чемпионатах Европы проиграла свой третий матч подряд. Первый гол швейцарцы забили уже на 6-й минуте матча Харис Сеферович получив мяч на углу штрафной нанес точный удар в нижний угол ворот. А на 26-й минуте Джердан Шакири удвоил счет. Единственный гол сборной Турции на Евро -2020 состоялся на 62-й минуте, автор забитого мяча - Ирфан Кахветжи. Итоговый счет 3:1. Швейцарцы заняв третью строчку в группе А имеют неплохие шансы пробиться в следующий раунд.