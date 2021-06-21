В Бишкеке рядом с больницей опасный люк

Об открытом люке на улице Жукеева-Пудовкина в районе 3 микрорайона сообщили VB.KG читатели. Причем открытый колодец находится поблизости от поликлиники № 6, рядом с пешеходным переходом, а также по дороге к Национальному центру онкологии.

- Каждый день хожу этой дорогой в поликлинику на процедуры. Этим же путем идут пенсионеры и мамаши с детьми. Причем детвора постоянно проявляет интерес к открытым колодцам. Да, и в темноте люди могут незаметить, а сам люк находиться непосредственной близости от пешеходной зоны! - возмущается бишкекчанка, позвонившая в редакцию.

По словам читательницы, люк частично заброшен и завален мусором. Глубина люка приличная не меньше двух метров! И если ребенок упадет туда, то может покалечиться. Понятно, что родители боятся за своих детей и требуют, чтобы городские службы обязательно закрыли его.