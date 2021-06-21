Погода
$ 84.26 - 84.66
€ 99.47 - 100.97

В Бишкеке рядом с больницей опасный люк

141  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Об открытом люке на улице Жукеева-Пудовкина в районе 3 микрорайона сообщили VB.KG читатели. Причем открытый колодец находится поблизости от поликлиники № 6, рядом с пешеходным переходом, а также по дороге к Национальному центру онкологии.

- Каждый день хожу этой дорогой в поликлинику на процедуры. Этим же путем идут пенсионеры и мамаши с детьми. Причем детвора постоянно проявляет интерес к открытым колодцам. Да, и в темноте люди могут незаметить, а сам люк находиться непосредственной близости от пешеходной зоны! - возмущается бишкекчанка, позвонившая в редакцию.

По словам читательницы, люк частично заброшен и завален мусором. Глубина люка приличная не меньше двух метров! И если ребенок упадет туда, то может покалечиться. Понятно, что родители боятся за своих детей и требуют, чтобы городские службы обязательно закрыли его.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402456
Теги:
травмы, Бишкек, больница, пешеходный переход
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  