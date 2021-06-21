Художник-экоактивист Галина Серебрякова ратует за раздельный сбор мусора

Бишкекский художник-экоактивист Галина Серебрякова призывает общественность обратить внимание на катастрофическое экологическое состояние Бишкека. Ее выставка-акция под названием "Экология и искусство" открылась в стенах Союза художников Кыргызской Республики. Всех, кого волнует судьба нашего города, автор просит подписать обращение к столичных властям.

Новая выставка художника-экоактивиста, члена Союза художников Кыргызской Республики и Экологического движения "Алейне" Галины Серебряковой вновь посвящена тесной взаимосвязи человека с природой. В холле здания отечественного Союза художников бишкекчанка выставила на суд публики произведения, написанные с натуры в разные годы в разных же частях света: от Италии до Кубы.

Изначально планировалось, что свои работы вместе с ней представят также мастера из Национальной Академии художеств Кыргызской Республики имени Тургунбая Садыкова, Государственного художественного училища имени Чуйкова и других организаций. Но пандемия внесла свои коррективы. В итоге выставка получилась практически персональной. Плавно вписались в нее только несколько скульптур, которые отечественные мастера уже выставили ранее в здании Союза.

"Экологическое движение "Алейне" существует не одно десятилетие. Я присоединилась к нему в середине 90-х. К сожалению, нет уже с нами Эмиля Шукурова - прекрасного ученого, которого знал весь мир. Многие члены движения разъехались по миру, и там продолжают бороться за экологию. А мы остались здесь и, значит, должны закончить начатое. Ведь проблема не в том, что у нас нет соответствующих законов или правовых актов. А в том, что они не работают. И люди в большинстве своем наплевательски относятся к окружающей среде", - говорит Галина Серебрякова.

Художник-экоактивист выступает за повсеместный раздельный сбор мусора и его последующую переработку. Подобный успешный опыт есть в Израиле, США, Нидерландах, Германии, Франции, других странах. Правда, там подобные инициативы активно поддерживаются властями. На их реализацию выделяются хорошие средства. У нас же все ложится на плечи отдельных активистов и волонтеров.

"Данная выставка – способ привлечения внимания к проблеме. Нужно, чтобы как можно больше людей знало о ней, и присоединялось к движению. Да, в некоторых местах в Бишкеке есть урны, предназначенные для разного рода мусора, но этого мало. В данный момент, я считаю, не обязательно делить мусор на много категорий. Достаточно двух: пластик, который пойдет в переработку, и все остальное. И в городе стало бы значительно чище. Нас уже поддержали сотрудники системы мемориальных музеев города Бишкек, журналисты, студенты. Простые горожане оставляют подписи под нашим обращением о том, что раздельный сбор мусора и его дальнейшая переработка необходимы Бишкеку. По окончании работы выставки я отнесу это обращение в мэрию. Надеюсь, нас услышат и поддержат!", - заключает Галина Серебрякова.