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В Бишкекский горкенеш баллотируются 18 партий. Они выдвинули 1371 кандидата

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- Оксана Гут
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Завершилась регистрация списков кандидатов от политических партий для участия на повторных выборах депутатов Бишкекского горкенеша.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, Бишкекская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала списки кандидатов следующих политических партий:

  1. "Эмгек Партиясы";
  2. "Онугуу-Прогресс";
  3. "Демократическая партия "Туран";
  4. "Биздин Эл";
  5. "Замандаш";
  6. "Демократическая партия "Столица";
  7. "Партия Зеленых Кыргызстана";
  8. "Ынтымак";
  9. "Биздин Кыргызстан";
  10. "Социал-демократы";
  11. "Реформа";
  12. "Социально-политическая партия "Сила в единстве";
  13. "Келечек-Будущее";
  14. "Ата-Журт Кыргызстан";
  15. "Ишеним";
  16. "Жаны-Мезгил";
  17. "Улуу-Журт";
  18. "Айкол Кыргызстан".

На повторных выборах депутатов Бишкекского городского кенеша 18 политических партий были выдвинуты 1371 кандидатов, зарегистрированы списки кандидатов в количестве 1258 кандидатов. При этом, отмечается, что по различным причинам 113 кандидатам было отказано в регистрации.

По заявлению политической партии "Социал-демократы" относительно отказа в регистрации новым политическим партиям, участвующим в повторных выборах депутатов БГК, Бишкекской ТИК принято решение отказать в удовлетворении заявления политической партии "Социал-демократы".

Кроме этого, рассмотрев заявление политической партии "Айкол Кыргызстан" о допуске партии для участия в повторных выборах депутатов БГК, учитывая неизменённый список кандидатов, Бишкекская ТИК решила зарегистрировать список кандидатов политической партии "Айкол Кыргызстан".


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URL: https://www.vb.kg/402461
Теги:
выборы, Бишкек, Кыргызстан, Депутат, ЦИК
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