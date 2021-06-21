В Бишкекский горкенеш баллотируются 18 партий. Они выдвинули 1371 кандидата

Завершилась регистрация списков кандидатов от политических партий для участия на повторных выборах депутатов Бишкекского горкенеша.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, Бишкекская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала списки кандидатов следующих политических партий:

"Эмгек Партиясы"; "Онугуу-Прогресс"; "Демократическая партия "Туран"; "Биздин Эл"; "Замандаш"; "Демократическая партия "Столица"; "Партия Зеленых Кыргызстана"; "Ынтымак"; "Биздин Кыргызстан"; "Социал-демократы"; "Реформа"; "Социально-политическая партия "Сила в единстве"; "Келечек-Будущее"; "Ата-Журт Кыргызстан"; "Ишеним"; "Жаны-Мезгил"; "Улуу-Журт"; "Айкол Кыргызстан".

На повторных выборах депутатов Бишкекского городского кенеша 18 политических партий были выдвинуты 1371 кандидатов, зарегистрированы списки кандидатов в количестве 1258 кандидатов. При этом, отмечается, что по различным причинам 113 кандидатам было отказано в регистрации.

По заявлению политической партии "Социал-демократы" относительно отказа в регистрации новым политическим партиям, участвующим в повторных выборах депутатов БГК, Бишкекской ТИК принято решение отказать в удовлетворении заявления политической партии "Социал-демократы".

Кроме этого, рассмотрев заявление политической партии "Айкол Кыргызстан" о допуске партии для участия в повторных выборах депутатов БГК, учитывая неизменённый список кандидатов, Бишкекская ТИК решила зарегистрировать список кандидатов политической партии "Айкол Кыргызстан".