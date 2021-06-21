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Театр "Республика ШКИД" представил зрителям сразу 5 премьерных спектаклей

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- Айжан Мамбеталиева
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Спектакли играли два дня на сцене кукольного театра имени Мусы Жангазиева. Корреспондент "ВБ" побывал на одной из премьер – "Вернись в Сорренто".

По словам режиссера театра, Дмитрий Сушко, основной целью спектакля является привлечение внимания общественности к вопросам жестокости и агрессии в подростковом возрасте, расовой дискриминации, а также налаживанию отношений между детьми и родителями. Актеры рассказали зрителям лирическую историю о дружбе, любви, верности и чести. Это история о двух преданных друзьях, дружба которых пережила много испытаний и перешагнула через многие преграды.

Роберто, один из друзей, влюблен в музыку и просто не представляет свою жизнь без композиций Вивальди, Верди, Карузо, Моцарта, Бетховена, Баха, Чайковского. Однако он сталкивается с непониманием большинства своих сверстников и даже родители не понимаю его, просят забыть о своем увлечение и заняться каким-нибудь серьезным делом. На пути молодого человека встают испытания, которые толкают его к трудному выбору между прекрасной мечтой и серой жизнью.

"Задумал этот спектакль наш художественный руководитель Бакыт Койкелов. В роли главного героя - мальчика Роберто, мечтающего о большой сцене и славе, он видел себя в юности. Бакыт Сапаралиевич, хотел создать лирическую историю о мечте, которая не знает преград. Он долго не мог определиться с конкретными параметрами спектакля: в какой геолокации будет происходить действие, в какое время, какая именно музыка будет звучать, - говорит Дмитрий Сушко. - Для меня всегда были близки и любимы две темы: Италия и опера. Я предложил Бакыту Сапаралиевичу поставить спектакль с тематикой, направленной на конкретное творчество Энрико Карузо. Музыку подбирал, исходя из собственных вкусовых предпочтений. Мы использовали песни итальянской группы Gipsy Queens, Адриано Челентано, Андреа Бочелли, Джошуа Гробана и Энрико Карузо.


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URL: https://www.vb.kg/402462
Теги:
дети, искусство, театр, Бишкек
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