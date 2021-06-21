На Камбаратинской ГЭС-2 идет подготовка к строительству водосброса

На Камбаратинской ГЭС-2 ведутся подготовительные работы по строительству поверхностно-водосбросного сооружения. Об этом сообщается на сайте ОАО "Электрические станции".

Подготовительные работы ведутся генеральной подрядной организацией ОАО "Нарынгидроэнергострой" за счёт собственных средств ОАО "Электрические станции".

С целью обеспечения устойчивости правого борта примыкания к плотине Камбаратинской ГЭС-2 от обрушения и обеспечения готовности фронта строительства траншейного водосброса на протяжении 4-5 лет ведутся работы по уположению правобережного склона. Проводимые работы по уположению правобережного склона это подготовительные работы, обеспечивающие безопасность при строительстве дополнительного поверхностного водосброса Камбаратинской ГЭС-2.

На сегодняшний день проектно-изыскательские работы по дополнительному поверхностному трёхступенчатому водосбросу выполнены. Срок строительства по проекту составляет 4-4,5 года.

Отметим, проект Камбаратинской ГЭС-2 был разработан институтом "Ташгидропроект" в 1985 году, а в 1986 году началось строительство основных сооружений Камбаратинской ГЭС-2. С развалом СССР в 1991 году работы по строительству Камбаратинской ГЭС-2 были прекращены, и только в 2007 году согласно постановлению № 502 от 23.10.2007 года "О строительстве Камбаратинской ГЭС-2" строительство гидроэлектростанции было возобновлено. 27 ноября 2010 года после проведения индивидуальных испытаний был поставлен под промышленную нагрузку гидроагрегат №1 Камбаратинской ГЭС-2.