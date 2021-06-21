"Кто" и "что" уничтожает Кыргызстан или Особенности национального экоцида

Общественное движение "Экостан" опубликовало большой материал о том, как и чем уничтожается окружающая среда Кыргызстана. VB.KG приводит его полностью.

"На самом деле фактов экоцида в сотни раз больше, мы только попытались обозначить некоторые из них. За эти годы, материальный ущерб от природоохранных нарушений исчисляется в размерах несопоставимых с возможностью преумножения, сохранности и самого существования дикой природы в Кыргызской Республике, и по мнению многих специалистов вполне может быть приравнен к экоциду**, который в том числе стал возможен в результате нарушений антикоррупционного законодательства, а также нарушений законодательства о государственной службе и национальной безопасности.

1.) Стихийные свалки. Полное отсутствие мусорных полигонов.

Размеры стихийных свалок увеличиваются с катастрофической скоростью. Они поглощают земли, приводят к гибели местной флоры и фауны, расширяются до ближайших поселений и отравляют жизнь людей. Нерациональная, устаревшая, аморальная политика местных властей в сфере сбора и утилизации ТБО привела к тому, что в Кыргызстане действуют тысячи полустихийных мусорок. Все они не отвечают современным требованиям к организации подобных объектов. Под свалки отданы десятки гектаров прекрасных и бесценных земель.

Полустихийные свалки являются одним из значимых факторов загрязнения, оказывающих негативное воздействие на природные компоненты: атмосферу, водные источники, почву, растительный и животный мир. Размещаясь непосредственно на почвенном покрове, свалки выводят из сельскохозяйственного оборота и биосферы значительную часть земель, привнося в них загрязняющие вещества.

Наибольшую опасность представляют собой свалки, расположенные в водоохранных зонах водоемов, поймах рек, пониженных частях рельефа (овраги, балки), в местах расположения скважин питьевого назначения, на сельскохозяйственных полях. При возгорании отходов, размещаемых на несанкционированных свалках, в атмосферу попадают ядовитые и токсичные вещества. Атмосферными осадками из свалочного тела вымываются тяжелые металлы и другие вещества, которые, загрязняя почву, проникают в поверхностные воды.

При длительном хранении в свалочных толщах начинает формироваться биогаз, основными компонентами которого являются пожароопасный метан и двуокись углерода. Несанкционированные свалки являются местом размножения насекомых и крыс, активных переносчиков инфекции.

2) Загрязнение нефтепродуктами реки Нарын.

Дорога Бишкек-Ош, каждый год десятки экологических катастроф, с участием бензовозов -перевертышей, каждый год, сотни тонн высокотоксичного ГСМ: керосина, мазута, бензина вылитых в высокогорные-трансграничные-водозаборные реки: Аблу, Нарын, Кара-Балтинку, Чычкан, кубометры зараженной почвы с полным истреблением флоры-фауны на десятки метрах вокруг.

Высокогорные экосистемы чувствительны к любому техногенному воздействию. Если вовремя не очистить их от нефтепродуктов, то пойдет сильное негативное влияние на окружающую среду – в течение десятилетий остатки дизельного топлива будут вымываться подземными водами и окисляться в почве.

Чтобы ликвидировать последствия загрязнения, во всем мире для начала проводится техническая рекультивация. Разлитый нефтепродукт собирается с воды и почвы при помощи сорбентов.

Загрязнённый грунт изымается и складируется на специальном техническом полигоне, а на место изъятого грунта насыпается чистый грунт. За все время фиксируемых автоаварий с участием бензовозов на дороге Бишкек-Ош не было проведено НЕ ОДНОЙ(!) рекультивации.

3) Хаотичная добыча инертных материалов

В руслах большинства рек Кыргызстана, ведется в большей мере нелицензионная добыча инертных материалов, когда местные жители использую песчано-гравийный материал для своих хозпостроек или частных домов. Совершенной методики, позволяющей точно рассчитать вред, нанесенный окружающей среде нелицензионной добычей, к сожалению, не существует.

Но это вовсе не означает, что этот вред незначителен, ведь при добыче гравийно-песчаной смеси на реке нарушается русло, образуются воронки, а если добыча ведется в поле или в лесу, то возникает эрозия, оврагообразование, что впоследствии может привести к потере земель.

Работа тяжелой техники, которая добывает песок и гравий в руслах рек существенно влияет на кормовую базу рыб. Когда экскаваторы работают в русле реки, то они поднимают взвесь - частички песка, земли. Все это затем толстым слоем оседает на дне, погребая под собой донные организмы, которые служат основной пищей для рыб. Ученые установили, что негативное влияние таких работ сказывается на расстоянии 500 метров ниже по течению рек и может привести к полному уничтожению кормовой базы для рыбы.

По информации специалистов, санкции за добычу песка и гравия в руслах рек очень маленькие. Такая деятельность приводит к истощению поверхностных и подземных вод, заболачиванию и загрязнению водоохранных зон, разрушению их берегов и изменению русла.

4) Повсеместная деградация пастбищ

Основной причиной возникновения острой экологической ситуации в Кыргызстане является перевыпас скота, заключающийся не только в большом количестве выпасаемого поголовья, но и в изменении системы использования пастбищ, которые стали круглогодичными. И как результат, наблюдается деградация пастбищ, усиливаются процессы замещения однолетних кормовых трав на сорные растения. К отрицательным последствиям перевыпаса относятся опустынивание, эрозия почвы, обезлесение, деградация богатства растительного и животного мира, снижение продуктивности самого скота и, в конечном счете, снижение уровня продовольственной безопасности самого человека.

Повсеместно вблизи населенных пунктов уже наблюдается изменение облика мелкодерновинно-злаковых степей под воздействием многолетнего (чаще всего чрезмерного) выпаса: уменьшается высота травостоя и кормовая ценность растительного покрова, происходит опустынивание и заселение пастбищ не поедаемой и сорной растительностью. Тугайные леса региона страдают в результате перевыпаса выедается и выбивается подлесок. Наступает пастбищная дигрессия. Видовой состав традиционных пастбищ обедняется и его со временем полностью заполняют заросли малопригодных или же ядовитых трав. Пастбищеоборот, то есть смена пастбищ, в стране почти не осуществляется.

Специалисты предлагают такие меры, соблюдение системы ротации пастбищ, сезонности кочевок; регулирование поголовья скота с учетом ресурсов пастбищ; выращивание однолетних и многолетних трав с целью улучшения кормовой базы, уменьшения падежа скота от бескормицы; введение в практику использования оросительных систем для полива сенокосных угодий, пастбищ, водопоев.

А также, снижение поголовья скота путем внедрения более продуктивных пород скота, ориентирует чабанов на другие сферы заработка – экотуризм, сельских туризм, предоставляет возможность переработки продуктов животноводства и организует рынок сбыта для скотоводов, которые получают возможность уменьшить число скота за счет заработка от побочной деятельности.

5) Ежегодный пал камыша. Уничтожение пойменный лесов.

С каждым годом становится все больше выгоревших площадей, а протяженность выгоревших дотла участков измеряется уже не метрами, а километрами. Вдоль иссык-кульской трассы, устрашающе "красуются" почерневшие и обуглившиеся стволы некогда могучих деревьев. Постепенно исчезает облепиха и другие ценные растения, зато буйствует камыш: его чем больше жечь, тем быстрее он разрастается из сохранившейся корневой системы.

Из-за вырубки деревьев и пожаров пойменные лесные ресурсы Кыргызстана оказались сильно истощены, леса постепенно деградируют, превращаясь в бедные видами, малоценные территории. Выгорает верхний, самый ценный слой почвы - гумус, богатый микроорганизмами и разными насекомыми. На грани исчезновения оказались многие виды растений и деревья. Полностью уничтожается лесная подстилка, происходит внедрение луговых и сорных видов под полог пойменного леса.

С пожарами в атмосферу выбрасывается огромное количество дыма, содержащего опасные загрязнители: углекислый газ; угарный газ; окись азота. Каждая тонна сгораемого в лесу материала выделяет в атмосферу до 16 кг дымовых частиц. От вредных веществ страдают местные жители.

Специалисты склоняются к необходимости адекватного мониторинга состояния поймы реки Чу.

Имеющиеся лесные учетные работы при всей своей важности не дают полноценной оценки их состояния как экосистем. По их мнению, за четверть века после обретения независимости масштабы разрушения природной среды превзошли интенсивность деградации природы за предшествующий полувековой период.

6) Уничтоженный орехоплодные леса Арслан-Боба и Дашмана

Из-за человеческой жадности и ограниченности практически истреблен уникальный природный ландшафт Арсланбоба и Дашмана, который, по мнению некоторых ученых, пережил ледниковый период, не смог пережить хищническое отношение в течение последних 30 лет. После развала и закрытия государственных предприятий, совхозов по выращиванию картофеля и предприятий по переработке фруктов местные жители стали всё больше зависеть от земли и особенно от урожая грецкого ореха. Государственное управление лесными угодьями отсутствовало, и проблема усугублялась тем, что местные жители вкладывались в животноводство, пытаясь снизить зависимость от сбора орехов на фоне опасений по поводу изменения климата, которое проявляется в нехарактерных для местного климата осадков.

Это привело к увеличению пастбищных земель, что вызвало эрозию почвы, которая сказывается на деревьях, а это в свою очередь приводит к еще большему экологическому и экономическому стрессу. Постановлением Правительства КР была также легализована система аренды лесных угодий. Таким образом, основными сборщиками орехов являются краткосрочные и долгосрочные арендаторы. Из 40 тысяч га орехоплодового леса на сегодня свыше 20 тысяч га в аренде. Однако арендаторы не заботятся о лесе, они просто подчистую собирают урожай. В итоге в настоящее время уже более 70% ореховых деревьев находятся в перестойном возрасте, то есть скоро они перестанут плодоносить, а на смену им нет молодых деревьев.

Это, как считают, из-за двух причин: Осенью и зимой в лесу пасется рогатый скот, который, как говорят, поедает поросль до 1,5 метра высотой. Естественное омоложение невозможно, поскольку от рогатого скота не закрываются некоторые области леса, на некоторое время, или нет достаточной охраны рассады. Есть законы, запрещающие выпас скота в лесу, но люди не следуют ему. Даже коровы лесничих могут быть обнаружены в лесу. Трава, растущая в лесу, используется для сена, которое будет идти на откорм рогатого скота зимой. Косьба травы – сейчас бесплановый процесс, и рассада будет точно также скошена.

Люди собирают орех до снега, потом весной снова приходят и собирают оставшиеся на земле орехи. Подчистую. Остается голая земля! Энтомологи рассказывают, что добавляется сюда еще и вред от непарного шелкопряда. На борьбу с ним со стороны государства финансирование минимальное. Как результат - на большой территории сохранились отдельные ореховые деревья, но любой специалист при беглом осмотре скажет, что перед вами лес, в котором нет ярусности полностью лишится того, что раньше называлось "реликтовыми орехоплодными лесами. И это, к сожалению, уже практически необратимо.

7) На складах полуразрушенного предприятия хранится 80 тонн ядовитого трихлорсилана

Так с высоты птичьего полета выглядит завод "Кристалл", который мог бы снабжать полупроводниковой продукцией все страны СНГ. Сейчас обанкротившийся завод представляет особую опасность: здесь хранится 80 тонн опасного вещества - трихлорсилана.

Даже один вдох грозит человеку летальным исходом. Попадание на кожу даже небольших капелек чревато, как минимум, весьма болезненным и плохо заживающим химическим ожогом; большое кол-во же способно причинить тяжёлые увечья, вплоть до отделения мышечной ткани от костей. При вдыхании - возбуждение, головная боль, насморк, першение в горле, кашель, затрудненное дыхание, тошнота, рвота. В тяжелых случаях возможны судороги и смерть.

"Газ разъедает бетон и арматуру - она ломается, как палка. Видите эти желтые пятна на стенах? Это все утечка трихлорсилана. Емкости, в которых он хранится, постепенно разрушаются. Страшно представить масштабы экологической катастрофы, если газ попадет в атмосферу", - рассказывают специалисты.

Государством для предотвращения экологической катастрофы из средств специального счета по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций уже было выделено 6 430 000 тыс. сомов для утилизации опасных веществ. Но по словам местных активистов, деньги, выделенные несколько лет назад на утилизацию отходов, были потрачены не по назначению. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, но проблема так и не решена. Если и дальше власти будут не обращать внимания на проблему хлора, то Таш-Кумыр может ждать экологическая катастрофа.

8) Аварийные очистные сооружения и полное их отсутствие

Сегодня система водоснабжения Кыргызстана во многих селах находится в плачевном состоянии. Не все кыргызстанцы по сей день имеют доступ к водопроводной воде и люди вынуждены брать воду для пищеприготовления и питья из открытых источников. Очистные предприятия в практически во всех крупных городах находятся в критическом состоянии и нуждается в реконструкции.

Выявлены факты несоответствия очистки сточной воды в городах Каракол, Нарын, Кызыл-Кия, Баткен и др. А в некоторых сельских населенных пунктах система водоотведения отсутствует вообще. Анализ существующих систем и сооружений в сельской местности показал, что в них отсутствуют устройства для отстаивания воды, фильтрования воды, обеззараживания воды. Отсутствие этих сооружений сказывается на качестве сточной воды, которая сбрасывается в ближайшие водоемы населенного пункта, вследствие чего возникают моменты, приводящие к вспышкам некоторых заболеваний.

Специалисты признают - качество воды снижается в целом по республике. На сегодня в Кыргызстане поменялась структура хозяйствующих субъектов и, соответственно, структура загрязнения. Сократилось промышленное загрязнение, а превалирует хозяйственно-бытовое, связанное с имеющимися очистными сооружениями, через которые стоки попадают в реки.

В ряде населенных мест области система водоснабжения полностью отсутствует, а население забирает воду для питьевых и технических нужд из открытых водоемов. Так в Джалал-Абадской области сегодня в населенных пунктах кроме г.Джалал-Абад, пгт. Кок-Янгак, Кочкор-Ата, г.Кара-Куль системы водоотведения полностью отсутствуют. Население всех остальных населенных пунктов пользуется септиками, которые периодически вывозят на поля ассенизации или на свалки. Специалисты высказывают опасения о возможности возникновения экологической катастрофы в акватории рек в случае дальнейшей эксплуатации аварийных очистных сооружений.

9) "Лунные пейзажи" Чаткала и Таласа.

В Кыргызстане запасы большей части месторождений россыпного золота оцениваются в несколько десятков килограммов, а ущербы - в сотни миллионов сомов. И очевидно, что такие проекты не просто убыточны. Они вредны. И допускать их реализацию нельзя.

С ростом количества лицензий на разведку и разработку месторождений россыпного золота наблюдается и значительный рост нарушений, допускаемых данными золотодобывающими предприятиями: загрязнение рек неочищенными техническими водами, использование водных объектов без оформления решения или договора на водопользование, самовольный перенос частей водных объектов без соответствующего перевода земель, уничтожение плодородного почвенного слоя, самовольные рубки пойменных лесов без оформления правоустанавливающих документов, отказ от проведения рекультивации нарушенных земель, отсутствие восстановления нарушенных речных долин. Это не отдельные случаи, а система, сложившаяся в связи с тем, что предприятия, которые отрабатывают лицензионные участки с минимальными запасами золота, пытаются минимизировать свои затраты и достичь рентабельности своей деятельности, игнорируя требования природоохранного законодательства.

Тысячи гектаров высокопродуктивных, ценных в хозяйственном и экологическом отношении приречных лесов превращаются в скудные, безлесные пустыри. Слабость и соглашательская политика региональных властей уже привела к фактам безлицензионному пользованию недрами и только усилила криминогенную обстановку в районах самовольной добычи. В горных районах устья рек содержат наиболее продуктивные сенокосы и пастбища, охотничьи и рыболовные угодья, рекреационные ресурсы, часто уничтожаемые при разработке месторождений.

Таким образом, добыча россыпного золота не только не улучшает жизнь местного населения, но и ведет к социальной напряженности, колоссальному экологическому ущербу, снижению социально-экономической ценности природных комплексов. Серьезная проблема заключается в том, что при выдаче лицензий на добычу никто не спрашивает согласия местного населения, имеющего конституционное право на использование ресурсов своей территории, никто не информирует людей обо всех рисках россыпной добычи золота.

10) Горящая десятилетиями бишкекская свалка.

Рядом с Бишкеком расположена самая крупная в стране муниципальная свалка, которая горит уже больше двадцати лет(!). От самовозгорания мусора в воздух попадают диоксины, мусор разлагается, выделяя вредные газы и фильтрат, состоящий из смеси токсических веществ, все это проникает в грунтовые воды. Иногда там бушуют пожары, иногда тлеет тихо, жители близлежащих сел уверяют, что практически ежедневно к вечеру на район опускается плотный едкий туман. В опасности находятся не только обитатели мусорного полигона, но и жители северной части Бишкека. Загрязненный токсичный воздух, который образуется на свалке, распространяется по всей округе на несколько десятков километров.

Экологи полагают, что действующий полигон угрожает не только здоровью и безопасности жителей близлежащих жилмассивов, но и в целом всей столице и ее окрестностям. Ведь загрязнению подвергаются не только обширные территории вокруг, но и грунтовые воды. Тогда как рядом со свалкой - в пятистах метрах - протекает река, которая питает водохранилища, составляющие часть местной ирригационной системы. Иными словами, вредные вещества, накопленные на полигоне, затем попадают на поля фермеров, продукты которых потом оказываются на прилавках.

Давно известно, что горящий бытовой мусор выделяет в воздух нейротоксины и канцерогены, как сероводород, диоксид серы, фенол и метилмеркаптан способные вызвать тяжелые заболевания. Жители близ лежащих к свалке населенных пунктов просят спасти своё здоровье не первый год, однако в ответ от правительства и властей слышат лишь обещания.

*Экоцид (от греч. οικος "дом" + лат. caedo "убиваю") - массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу.

**Уголовный закон Кыргызской Республики. Статья 388. Экоцид. Массовое уничтожение флоры или фауны, отравление атмосферы или водных ресурсов, а равно совершение иных действий, которые могут привести или привели к экологической катастрофе, наказываются лишением свободы VI категории (от двенадцати- до двадцати лет)".