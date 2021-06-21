В кыргызской диаспоре помогут вакцинации соотечественников в России

К предстоящей вакцинации от коронавируса иностранных граждан в России готовятся и в местной кыргызской диаспоре. Ее представители намерены оказать посильное содействие в организации этой важной кампании среди соотечественников, находящихся в РФ.

Необходимая подготовительная работа начали сразу после соответствующих официальных заявлениях российской стороны. Об этом рассказал почетный председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, замдиректора Института миграции и межнациональных отношений, эксперт комиссии при президенте РФ по межнациональным отношениям Раимкул Аттокуров.

В рамках недавнего Петербургского международного экономического форума Владимир Путин сообщил, что Россия будет обеспечивать условия для вакцинации иностранных граждан на своей территории.

"Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. Мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить иностранцам приехать в Россию и сделать здесь прививку", - отметил глава государства. И поручил правительству, регионам и бизнесу до конца июня проработать вопросы вакцинации трудовых мигрантов.

Немного ранее о планах прививать от коронавируса иностранцев, находящихся в Росси, рассказывал и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в первую очередь речь идет о тех, кто здесь работает. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также подтверждала, что скоро будет принято решение о возможности вакцинации иностранцев от COVID-19.

По словам Раимкула Аттокурова, диаспоральным активом уже подготовлены обращения в Минздрав и Роспотребнадзор с просьбой организовать должным образом такую прививочную кампанию. Она, считает Аттокуров, должны сопровождаться и соответствующей информационно-разъяснительной работой, чтобы все происходило без толчеи, люди знали, куда обращаться, получали необходимые рекомендации.

"Мы уже переговорили в Москве с рядом медицинских учреждений, возглавляемых выходцами из Кыргызстана, они тоже готовы оказать необходимую помощь. В том числе, предоставить помещения для вакцинации, обеспечить дальнейшее наблюдение за состоянием привитых. Если получат разрешение, то будут консультировать, кому и как прививаться, в зависимости от возраста, наличия хронических заболеваний, во избежание осложнений", - поделился планами Раимкул Аттокуров.

Как заявил на днях мэр Москвы Сергей Собянин, трудовых мигрантов будут прививать однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Это, по словам градоначальника, снимает необходимость контролировать дальнейшее пребывание иностранного работника в городе для введения ему второго компонента вакцины. Процесс вакцинации предусматривается начать не позднее 7 июля.

По сообщению СМИ, "Спутник Лайт" представляет собой однокомпонентную версию вакцины "Спутник V". Антиген-специфические антитела вырабатываются уже на 28-й день после вакцинации, а ее эффективность составляет около 80 процентов.