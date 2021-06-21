У жилмассива "Ак-Ордо" появилась визитная карточка - стела высотой 8 метров

В жилом массиве "Ак-Ордо" Ленинского района установлена стела, которая расположена на перекрёстке улиц Гагарина и Жакшылык. Отныне она станет визитной карточкой жилого массива, заявляет пресс-служба мэрии Бишкека.

Над благоустройством общественного пространства работали специалисты муниципального предприятия "Бишкексвет". Сообщается, что они собственноручно изготовили стелу и объёмные буквы, высотой 8 метров.

Стела полностью обшита гранитом, конструкция выполнена в виде гор. Установлены скамейки ручной работы, высажены многолетние хвойные туи, проложена брусчатка и посеян газон.

Все элементы декорации в ночное время освещаются светодиодными лентами и прожекторами.

"Все инсталляции, скамейки, опоры наружного освещения изготовлены в цехе предприятия", - информируют в муниципалитете.