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Возле ЦОНа в 12 микрорайоне образовалась длинная очередь

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- Сергей Швец
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Администрация Центра обслуживания населения, расположенного в 12 микрорайоне, спровоцировала образование длинной очереди перед входом в здание. Чиновники решили повлиять на санитарную ситуацию в столице, но получили возмущение со стороны граждан.

В столице выросло количество случаев заболевания коронавирусом. И каждое ведомство руководствуется этой информацией по-своему, чтобы внести свою лепту в борьбу с инфекцией.

Так администрация вышеуказанного ЦОНа не придумала ничего лучше, чем пускать посетителей внутрь здания небольшими группами. Ведь большое скопление людей в закрытом помещении – это очень опасно. Значительно повышается риск распространения инфекции.

Надо ли говорить, что моментально у входа сформировалась длинная вереница из желающих прописаться, получить или обменять паспорта, справки и так далее. Раздражение людей нарастало тем больше, чем больше прибывало посетителей. Вскоре между гражданами стали возникать перепалки из-за места в очереди. А затем самые нетерпеливые горожане начали высказывать вполне обоснованные претензии в адрес администрации ЦОНа.

- Здесь многие стоят только для того, чтобы получить двухминутную консультацию, - резонно заметили некоторые посетители. – Вы что не можете организовать прямо здесь на улице небольшой информационный столик и поставить возле него сотрудника? Часть очереди тут же отсеется. Зачем человеку стоять час, чтобы он задал всего один вопрос и ушел?

Обоснованными были и замечания относительно того, что столпотворение возле входа, когда все дышат друг другу в затылок, ничем не лучше очередей в здании, которых так старательно пытается избежать администрация. Заразится какой-нибудь болезнью в таких условиях можно с таким же успехом, не смотря на то, что находишься на улице. К слову, внутри все равно собралось много людей, поэтому особого смысла в такой организации работы попросту не было.

Надо отдать должное начальнику ЦОНа, он быстро отреагировал на просьбу направить консультантов на улицу – несколько сотрудников ходили между горожанами и объясняли, что и как им нужно делать для получения того или иного документа.

Однако внутрь продолжали пускать партиями. А потому очередь никак не становилась меньше.


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URL: https://www.vb.kg/402476
Теги:
ГРС, ЦОН, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус
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