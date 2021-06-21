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ГКНБ: Видео тренировки Омурбека Бабанова в СИЗО ГКНБ - фейк

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- Оксана Гут
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В социальных сетях распространили видео, где арестованный по делу Кумтор Омурбек Бабанов проводит тренировки, находясь в СИЗО ГКНБ.

Пользователи отметили "шикарные" условия для следственно-арестованных - спортзал оснащен качественным и всем необходимым оборудованием.

В пресс-службе ГКНБ отреагировали на сообщение. В ведомстве назвали видеоролик фейком.

"Государственный комитет национальный безопасности КР сообщает, что данный материал не соответствует действительности. СИЗО ГКНБ является режимным объектом, и запись фото-видео материалов внутри СИЗО недопустима. Данный видео материал является фейковым". - заявила пресс-служба.


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URL: https://www.vb.kg/402477
Теги:
ГКНБ, Кумтор, СИЗО, Омурбек Бабанов, уголовная ответственность, Кыргызстан
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