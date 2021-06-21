ГКНБ: Видео тренировки Омурбека Бабанова в СИЗО ГКНБ - фейк

В социальных сетях распространили видео, где арестованный по делу Кумтор Омурбек Бабанов проводит тренировки, находясь в СИЗО ГКНБ.

Пользователи отметили "шикарные" условия для следственно-арестованных - спортзал оснащен качественным и всем необходимым оборудованием.

В пресс-службе ГКНБ отреагировали на сообщение. В ведомстве назвали видеоролик фейком.

"Государственный комитет национальный безопасности КР сообщает, что данный материал не соответствует действительности. СИЗО ГКНБ является режимным объектом, и запись фото-видео материалов внутри СИЗО недопустима. Данный видео материал является фейковым". - заявила пресс-служба.