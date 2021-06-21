Энергетики создают в республике революционную ситуацию

Неделя началась с крайне неприятной новости: ряд абонентов "Северэлектро" и "Востокэлектро" получили уведомления о запрете на использование электроэнергии для отопления, иначе их ждут ограничения.

В уведомлении говорится, что в связи с критическим уровнем воды в Токтогульском водохранилище и дефицитом электроэнергии вводится полный запрет использования электроэнергии для отопления и других термических процессов. Тем, кто нарушит этот запрет будет установлен индивидуальный лимит потребления с ограничением подачи электроэнергии.

Энергетики, комментируя эти уведомления, говорят, что хотят, чтобы люди заранее подготовились к отопительному сезону и нашли альтернативные варианты обогревать свои жилища.

И, наверное, предварительное уведомление сработало бы в более богатой стране, чем наша. А в Кыргызстане треть населения – крайне бедны, еще около 60 процентов просто бедны. У этих людей нет ресурсов для того, чтобы утеплять свои дома современными материалами, ставить солнечные батареи и т.д. В июне, как и все остальное время до наступления холодов, они будут думать только о том, как бы выжить.

Так что забота энергетиков о нашем с вами благополучии больше походит на подрывную деятельность. Иначе и не скажешь. Разосланные в начале лета уведомления о том, что будущей зимой дома нельзя будет отапливать электричеством, уже стали сигналом для реализаторов твердого топлива. Они узнали, что электрики фактически обеспечили повышенный спрос на их товар, а это значит, что цены на самое доступное в Кыргызстане топливо взлетят до небес еще задолго до наступления холодов.

Так что никакой альтернативы у кыргызстанцев просто не будет. Разве, что кизяком топить.

Представители энергосектора объясняют свои намерения чисто экономическими выкладкам, но по факту все эти вопросы, связанные с ценой на электричество, с его доступностью, это политика. Это повод многократно усилить недовольство людей. Народ и так взвинчен до предела: коронавирус, растущие цены на продукты, засуха – уже эти факторы будоражат сегодня людей. А заявления же повышении тарифов, запрете отопления электричеством только подливают масла в огонь.

Получается, что сознательно или нет, но энергетики прямо-таки культивируют в стране революционные настроения. И, если все продолжится в том же духе, то осенью-зимой политические потрясения Кыргызстану обеспечены.