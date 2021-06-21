В Оше в пьяной драке убит 24-летний сотрудник ГКНБ

В Оше в драке убит сотрудник Госкомитета национальной безопасности КР - оперуполномоченный УГКНБ КР по г. Ош и Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 130 ч.4 "Убийство из хулиганских побуждений" УК КР. Подозреваемые в убийстве задержаны.

Как сообщили в пресс-службе УВД г. Ош, 20 июня около 6:20 утра врач Ошской межрегиональной объединенной клинической больницы сообщил в Ошское отделение милиции, что к ним на такси доставили труп 20-25-летнего парня.

Данный факт был внесен в ЕРПП по статье 130 КР и было начато досудебное производство.

Оперативно-следственная группа выехала на место происшествия. Личность погибшего была установлена, им оказался А.А. 1997 г.р. На его теле были обнаружены следы побоев. Была назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти, а также судебно-биологическая экспертиза для определения пятен на его одежде.

По подозрению в совершении преступления задержаны 21-летние Э.Ы., Г.Э. и А.Э.

Один из подозреваемых рассказал, что между ним и погибшим произошла перепалка после распития спиртного. Будучи в нетрезвом состоянии он ударил А.А. по лицу, после чего тот потерял сознание. Ему пытались оказать первую помощь - сделать искусственное дыхание, но безрезультатно, на такси его отправили в больницу.

Все трое подозреваемых были извещены о подозрении в совершении преступления, и временно помещены в ИВС.

Следствие продолжается.

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