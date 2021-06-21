Адвокат требует эксгумации тела погибшего в детском доме подростка

В день защиты детей, 1 июня, в Военно-Антоновском детском доме произошла трагедия: 12-летний воспитанник Игорь Якунин погиб при непонятных обстоятельствах. По одной из версий, перед сном ребята сидели в комнате, Игорь встал и потерял сознание, по дороге в больницу скончался. Но истинная причина смерти ребенка не установлена до сих пор.

Как идет следствие

По этому факту ведется следствие. О нем VB.KG расскзал адвокат единственного родственникам мальчика, брата, 17-летний Богдана Якунина. Кубанычбек Туманов представляет его интересы в этом деле. Правозащитника Богдану помогли нанять опекуны погибшего Игоря из США.

По словам Туманова, в настоящее время следствие пока ничего не предпринимает, ждет заключения гистологической экспертизы.

- Эксгумация не проводилась, несмотря на то, что, возможно, не были отобраны образцы и ткани трупа на возможность исследования смерти от тупого удара (тупой травмы), - пояснил адвокат.

Кроме того, он отметил, что правоохранительные органы не хотят признавать Богдана Якунина потерпевшим и сейчас он проходит по делу как свидетель. Из-за этого Богдан и его адвокат ограничены в ходатайствах. В частности, они не могут получить документ, в котором указана предварительная причина смерти Игоря - следователь заявляет, что такие справки уже два года не выдают.

- Я заявлял отвод ОВД Сокулукского района, просил, чтобы передали дело следственному отделу ГУВД Чуйской области. 16 июня выяснилось, что ГУВД Чуйской области забрало это дело к себе. 18-го узнал, что Чуйская областная прокуратура направила дело обратно в Сокулукский район. Не знаю, какие сейчас следственные мероприятия проводятся, все говорят, что дожидаются заключения экспертизы, которая, возможно не даст полных результатов. Если потом в заключении будет значиться, что Игорь якобы отравился, то все наши опасения подтвердятся, истинная причина смерти ребенка не будет установлена. А чтобы изучить ее в полном объеме нужно провести эксгумацию и провести комплексную экспертизу, чтобы исследовать все части тела и не исключать все версии для объективного и справедливого выяснения обстоятельств, - рассказал VB.KG Кубанычбек Туманов.

Он подчеркнул, что полноценно работать по этому делу ему не позволяет то, что Богдан Якунин не признан потерпевшим. Сейчас адвокат пытается добиться этого.

Сегодня, 21 июня, Богдан Якунин оставил заявление следователю, с просьбой о том, чтобы его признали потерпевшим.

Отдел поддержки семьи и детей Сокулукского районного управления труда и социального развития, который является на данный момент законным представителем Богдана и обязан защищать его права, также должен написать заявление следователю о том, чтобы тот ходатайствовал следственному судье об эксгумации.

- Следователь должен обратиться с ходатайством к следственному судье, тот в течение 24 часов должен рассмотреть это ходатайство, после разрешения, эксгумация производится с медицинским работником. Эксперту Сокулукского района, который производил вскрытие, мы не доверяем. Считаем, что должно быть участие совсем другого медицинского работника, либо специалиста другого медицинского учреждения и чтобы произвели комплексную экспертизу, - сказал корреспонденту Кубанычбек Туманов.

Богдан Якунин обратился к президенту

На выходных брат погибшего Игоря Богдан Якунин на своем канале в YouTube обратился к президенту страны Садыру Жапарову. Богдан выпускник этого же детского дома, сейчас живет самостоятельно.

В своем обращении парень рассказал о том, что о смерти братишки ему сообщили по телефону другие воспитанники детского дома. Заместитель директора, к которой Богдан позвонил, этот факт подтвердила и попросила его приехать в детский дом.

По словам Богдана, воспитанники детского дома ему рассказали, что Игоря пять раз ударил в грудь старшеклассник, после чего мальчик сделал пару шагов в сторону двери и упал. Это подтвердил и сам парень, который нанес удары. По утверждениям Богдана у него имеется видеозапись, также есть аудиозаписи, подтверждающие этот факт.

3 июня Игоря Якунина похоронили на Военно-Антоновском кладбище. Богдан спросил у директора детского дома о причине смерти брата, на что тот ответил, что у него были проблемы с сердцем. Но как уверяет Богдан, у Игоря никогда не было проблем с сердцем.

Минобразования просит не делать поспешных выводов

На днях министерство образования распространило официальное обращение к общественности, в котором говорится, что Военно-Антоновский детский дом является учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитатели и педагоги имеют высшее педагогическое образование, на систематической основе проходят обучающие курсы по вопросам воспитания и обучения данной категории детей, и многочисленные проверки неправительственных организаций (в том числе и на предмет наличия рэкета, дедовщины и т.п.) не раз доказывали позитивную репутацию данного детского дома.

"Сотрудники данного детского дома, а также государственные служащие министерства образования и науки обладают достаточным осознанием ответственности, чтобы не допускать в своей работе случаев, так называемого, "укрывательства" информации, о чем свидетельствует хронология событий", - отмечается в обращении

1 июня 2021 года, во время подготовки детей к ночному сну, помощник воспитателя, по зову детей, обнаруживает Игоря Якунина в спальной комнате в бессознательном состоянии в окружении других детей, которые играли вместе с ним. Воспитатель, после безуспешных попыток вызова местной Скорой помощи, звонит директору детского дома и медицинской сестре. Буквально через несколько минут после звонка, приехал директор, который сразу же после поступления сигнала тоже позвонил медсестре. Прибывшие одновременно директор и медсестра пытались привести мальчика в чувство.

После этого они отвозят Игоря Якунина в Скорую помощь. Врачи Скорой помощи, констатируют смерть ребенка и сразу же оповещают о сложившейся ситуации ОВД Сокулукского района Чуйской области. Осмотр тела Игоря Якунина производился судебно-медицинским экспертом и уполномоченным по дознанию ОДП ОВД Сокулукского района в присутствии директора детского дома, в ходе которого телесные повреждения, указывающие на насильственный характер смерти, не обнаружены (имеется соответствующий протокол и фотографии). Зафиксирована только ссадина правой голени.

2 июня 2021 года в 9:48 утра посредством электронной почты в МОН КР поступает официальное обращение директора Военно-Антоновского детского дома о произошедшем 1 июня 2021 года трагическом инциденте с Игорем Якуниным.

В тот же день МОН создает специальную комиссию, в которую включаются специалисты Управления школьного, внешкольного и дополнительного образования, а также юристы МОН КР. Комиссия сразу же выезжает на место происшествия для выяснения обстоятельств. Производится опрос сотрудников детского дома и медсестры. Опрос детей не проводится в связи с психологическим состоянием детей, находящихся в подавленном душевном состоянии, а также учитывая предстоящую работу правоохранительных органов.

4 июня 2021 года МОН получает копию предварительного заключения судебно-медицинской экспертизы от 2 июня 2021 года, где прописано, что причина гибели будет указана только после соответствующих лабораторных исследований.

"В настоящее время не имеется фактов, подтверждающих насильственный характер смерти ребенка. Но, несмотря на презумпцию невиновности обстановка вокруг данного вопроса, противоречивая информация в СМИ и социальных сетях, обостряет ситуацию в отношении детей и педагогов детского дома. Это привело к тому, что измученные беспочвенными, ничем пока не доказанными обвинениями, дети взяты под охрану", - пишут авторы обращения.

В документе говорится, что Минобразования и науки считает недопустимым и грубым нарушением прав человека публичные попытки со стороны кого бы то ни было вынесения обвинения в особо тяжком преступлении, особенно в отношении несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, и попрание всех соответствующих норм Конституции, Кодекса о детях, Закона "Об информации персонального характера" и других нормативных правовых актов.

"Мы призываем все стороны сохранять исключительно правовой режим взаимодействия и дождаться выводов официального следствия", - говорится в обращении.

К слову, как стало известно, что директор детского дома 16 июня написал самоотвод на период следствия. Минобрнауки его одобрило.

"Вечерка" будет и дальше отслеживать данную ситуацию.