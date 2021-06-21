Убытки на 425 млрд тенге. В Казахстане цены на газ признаны убыточными

В Казахстане утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

Предельные цены повысили в среднем на 11% в зависимости от региона. Приказа главы Минэнерго пока нет в свободном доступе, предлагаемое изменение цен по регионам представлено в проекте документа.

В ведомстве объяснили причины повышения цен. По данным Минэнерго, срок эксплуатации 70% газовой инфраструктуры, имеющей стратегическую важность в обеспечении энергетической безопасности как в разрезе регионов, так и в масштабах страны, превышает 40 лет, сообщает пресс-служба МЭ РК. Государственное регулирование оптовой цены товарного газа курирует Министерство энергетики, розничной цены – Министерство национальной экономики.

Для сдерживания конечной стоимости газа на внутреннем рынке АО "КазТрансГаз" ежегодно за счёт экспорта газа субсидирует внутренний рынок страны. За 2015-2020 годы сумма убытков национального оператора от субсидирования внутреннего рынка составила около 425 млрд тенге.

Последний раз предельные цены оптовой реализации товарного газа корректировались 1 января 2019 года, тогда они были снижены в пределах от 3,8 до 17,5% в зависимости от региона и не повышались до текущего времени.

В Минэнерго подчеркнули, что утверждённые сейчас предельные оптовые цены на товарный газ для внутреннего рынка ниже себестоимости поставляемого газа. В различных областях утверждённая оптовая цена ниже себестоимости в 1,5-2,5 раза.

"В случае установления предельных цен оптовой реализации товарного газа на текущем уровне, затраты национального оператора в дальнейшем увеличились бы, а невыполнение инвестиционных программ в конечном итоге может привести к увеличению количества закритичных дефектов газопроводов, что может привести в дальнейшем к непоправимому ущербу для страны", – говорится в сообщении.

Источник: informburo.kz