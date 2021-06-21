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В рядах партии "Биздин Кыргызстан" мыслящие по-новому опытные профессионалы

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Политическая партия "Биздин Кыргызстан" сегодня, 21 июня, начала агитацию по выборам депутатов Бишкекского городского кенеша. В ходе проведенного мероприятия председатель партии Айбек Осмонов пожелал команде успехов в предстоящей гонке.

"За каждым из кандидатов партии "Биздин Кыргызстан", прежде всего, стоят простые граждане. За каждым из нас - проделанная работа. У каждого есть знания и опыт. Мы внесли и вносим свой вклад в экономическое развитие не только города, но и страны. В наших рядах мыслящие по-новому, чистые и опытные профессионалы. У нас достаточно опыта и мудрости, чтобы улучшить жизнь в городе", - сказал лидер партии Айбек Осмонов.

Председатель партии "Биздин Кыргызстан" так же призвал другие партии отказаться от негатива, и показать честную конкуренцию, показать борьбу идей, программ и убеждений.

Сегодня команда профессионалов новой партии "Биздин Кыргызстан" с новыми лицами, новыми силами, и программой развития Бишкека "Путь созидателей", начала агитационную кампанию.

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Биздин Кыргызстан" Алымкулова Д.А. (регистрационное свидетельство №37 от 11.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Биздин Кыргызстан".

Дата выхода: 21.06.2021 г.


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URL: https://www.vb.kg/402492
Теги:
Бишкекский горкенеш, ЦИК, выборы, Кыргызстан, Депутат, агитация
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