В РФ могут начать отстранять от работы не пожелавших вакцинироваться

В Министерстве труда и социальной защиты РФ считают возможным отстранение от работы работников предприятий за отказ вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.

"Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинации для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить", - цитируют СМИ слова министра.

По его словам министра, такой отказ без объективных причин может повлечь отстранение от исполнения обязанностей на период эпидемии без сохранения зарплаты. Ранее Котяков заявлял, что в трудовом законодательстве страны не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации.

В эти дни обязательная вакцинация от COVID-19 уже введена в ряде российских регионов для некоторых категорий граждан. Так, работодатели Москвы и Подмосковья обязаны привить не менее 60 процентов работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов. Необходимость данной меры связана с резким ростом количества заболевших новой коронавирусной инфекцией

В Москве также начат эксперимент по объявлению ряда ресторанов "бесковидными". Для их посещения нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. Для таких заведений отменяется и ограничение на работу в ночное время.

Напомним, что мэр Сергей Собянин продлил до 29 июня ограничения по работе организаций общепита, проведению развлекательных мероприятий в клубах и барах, и пребыванию в парках. В частности, до начала июля остаются закрытыми фудкорты, детские игровые комнаты и зоопарки. В ночные часы (с 23.00 до 6.00) запрещено оказывать услуги общественного питания за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос и доставки еды. В этот же период запрещены развлекательные мероприятия в клубах, караоке, барах и на дискотеках. При посещении парков и других территорий общегородского значения нельзя пользоваться детскими и спортивными площадками и любыми другими объектами городской инфраструктуры, с которым могли контактировать люди. Запрет не распространяется на скамейки и подобные объекты.

Первыми в России об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей объявили именно власти Москвы и Московской области. Организации и индивидуальные предприниматели в этих регионах должны будут отчитаться о ходе вакцинации своих сотрудников с 1 по 15 июля. Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отмечал, что работодатели не смогут обязать сотрудника сделать прививку или уволить за отказ от нее. Он предположил, что отказавшемуся работнику можно будет предложить те виды занятости, которые не предполагают присутствия на рабочем месте.