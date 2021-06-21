Ветераны Госэкотехинспекции ждут от Садыра Жапарова мудрого решения

Ветераны Государственной инспекции экологической и технической безопасности и общественные деятели обратились к президенту страны Садыру Жапарову, главе Кабмина, депутатам Жогорку Кенеша, журналистам и общественности. Старая гвардия выразила свое отношение по вопросу выплаты штрафа за нанесение ущерба окружающей среде от компании "Кумтор Голд", а также попросила отменить решение о передаче функций Гостехинспекции в разные министерства, и оставить надзор за единым государственным органом. Ниже мы приводим весь текст обращения.

"Как мы все видим в обществе активно проходит реализация реформ, предложенных Президентом, воплощаются и поддерживаются обществом программы по улучшению жизни в стране. Основной составляющей проводимых реформ является упрощение жизни людей, улучшение окружающей среды и установление верховенства закона.

Поддерживая усилия президента и кабинета Министров, мы решили открыто выразить свою точку зрения относительно вопроса по выплате штрафа за нанесение ущерба окружающей среде от компании "Кумтор Голд". Известно, что в связи со своевременным выполнением своих функций Госэкотехинспекции в государственную казну перечислено 1 308 653 370 сомов и уплачено в виде госпошлин и штрафов 261 миллиард 719 миллионов 674 тысячи 80 сомов.

Ответственным органом за экологическую и техническую безопасность до сегодняшнего дня была Госэкотехинспекция. Госэкотехинспекция создана в 2012 году для поддержки бизнес-сообщества и сокращения количества необоснованных проверок. Статистика показывает, что до этого работало всего 22 регулирующих и надзорных органа, а ежегодно проводилось до 60 тысяч проверок, поэтому те, кто занимается бизнесом, не могли нормально развиваться. В результате были сокращены контролирующие органы и создана эколого-техническая инспекция, охватывающая 12 направлений. Деятельность ведомства затрагивала вопросы экологии, строительства, пожарной безопасности, контроля и занятости. Было сокращено 1500 дублирующих сотрудников, а количество ежегодных проверок сократилось до 15000

.

Изначально идея создания была одним из лучших решений того правительства, ведь это решение значительно облегчило работу населения с контролирующим госорганом. Что позволило сократить бюрократические действия и создало удобную площадку для взаимовыгодного сотрудничества между государством и бизнес сообществами.

Однако на сегодняшний день проверки приостановлены ввиду того что действует мораторий на проверку субъектов предпринимательства. Эколого-техническая инспекция перешла на режим контроля – одна проверка в год, а за нарушение закона предусмотрены единые штрафы, которые не превышают 23 000 сом для крупных субъектов предпринимательства эти штрафы как говорят капля в море, ведь для предпринимательской деятельность с ежегодным оборотом в десятки миллионов сом штраф 23 000 сом легче выплатить и продолжать незаконную деятельность. В ходе работы инспекции за последние семь лет количество инвесторов увеличилось, в связи с чем также увеличилось ведение незаконной деятельности.

Несмотря на это 12 апреля 2021 года на основании Постановления правительства Кыргызской Республики № 38 было принято решение о передаче функций Государственной инспекции по экологической и технической безопасности в разные министерства. С тех пор постановление не исполнялось, и проверки были приостановлены. С 1 июня действующее положение Госэкотехинспекции отменено. Все эти действия наводят тень на проводимые реформы. Граждане находятся в недоумении, желающие подать заявления на нарушение закона, не знают, куда подать жалобу, что вызывает очень много не довольствия в сторону правительства КР.

На основании вышеизложенного предлагаем рассмотреть основные аспекты того, почему работа по исполнению Постановления стала трудоемка и неэффективна:

1. Для того, чтобы задачи, установленные постановлением 38, работали в полном объеме, необходимо внести около 90 изменений и дополнений в нормативные акты. Неизвестно, когда и каким созывом ЖК будут приняты изменения. Это может занять значительное время. А до принятия соответствующих постановлений, не известно кто будет контролировать и брать на себя полную ответственность за нарушения прав рабочих, окружающей среды или пожарной безопасности в стране!

2. Если реформа 2012 года сократила количество сотрудников на 1500 человек, то теперь вновь будет создано еще 5 агентств, которые будут набирать новый персонал, что повлечет увеличение количества госслужащих. Сегодня в Госэкотехинспекции работает 600 инспекторов по всей стране. На наш взгляд, эффективность от раздутости штата и их функций будет рассеяна и не принесет должной отдачи. Это решение вызывает сомнение по целесообразности проводимых реформ.

3. Каждый надзорный орган должен быть зарегистрирован в Министерстве юстиции. Получается, что каждое министерство должно будет перерегистрироваться и получить разрешение на то, чтобы стать надзорным органом. Разве в этом есть необходимость?

4. Также могут возникнуть конфликты интересов из-за разделения функций между министерствами. Например, по направлению строительства Госстрой дает разрешение и берет на себя контроль. Ведь где это видано, что поверяющая сторона попытается найти и разоблачить свои же ошибки уполномоченного органа, а учитывая, что министр единый, то многие недостатки могут быть упущены или скрыты.

Уважаемые Садыр Нуркожоевич, Улукбек Асамидинович, депутаты и журналисты! В настоящее время граждане, ничего не могут сделать для предотвращения незаконного строительства, экологической безопасности, нарушений закона.

Учитывая на примере сегодняшнюю ситуацию с Кумтор, кто понесет ответственность, если на руднике произошел экологический коллапс, если права рабочих нарушаются, если будет процветать незаконное строительство.

Как ветераны, много лет проработавшие в Государственной инспекции экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики, мы не можем спокойно проигнорировать данную ситуацию.

И с особым вниманием просим решить сложившуюся ситуацию, ведь продолжение работы Инспекции позволит избежать многих неприятностей, которые могут возникнуть в связи с ее упразднением. Ведь инспекция в ее первоначальном виде помогла бы обеспечить надлежащий контроль за бесперебойной работой бизнес-среды, защиты окружающей среды и защиты прав работников.

Принимая во внимание все озвученные нюансы, предлагаем внести изменения в Постановление кабинета Министров № 38 и №19 от 19-мая и оставить надзор за единым государственным органом.

Ветераны Государственной инспекции экологической и технической безопасности и общественные деятели, с надеждой и уважением, что будет сделан глубокий анализ данного вопроса и будет принято мудрое решение.

Джолчиев Бакыт Казакович

Омүрзаков Таалай

Антропова Светлана

Тумонбаев Бексары и другие".