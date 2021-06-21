Подведены первые итоги Общереспубликанского тестирования школьников

По итогам ОРТ, 58 участников набрали максимально высокие баллы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования КР.

По предварительным данным, наивысший балл (232) получил Жайдар Нургазиев из города Каракол, на втором месте (231 балл) Алия Сарыгулова из Бишкека, на третьем месте (230 балл) Сымбат Касымбекова из Таласского района.

Напомним, что в прошлом году лучший результат составил 229 баллов.

В Минобразе отмечают, что окончательные итоги Общереспубликанского тестирования школьников за 2020-2021 учебный год будут сформированы после проведения III этапа тестирования, запланированного 22, 23 июня текущего года.

Список участников, набравших наивысшие баллы на ОРТ по итогам двух этапов тестирования