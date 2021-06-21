Подведены первые итоги Общереспубликанского тестирования школьников

По итогам ОРТ, 58 участников набрали максимально высокие баллы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования КР.
По предварительным данным, наивысший балл (232) получил Жайдар Нургазиев из города Каракол, на втором месте (231 балл) Алия Сарыгулова из Бишкека, на третьем месте (230 балл) Сымбат Касымбекова из Таласского района.
Напомним, что в прошлом году лучший результат составил 229 баллов.
В Минобразе отмечают, что окончательные итоги Общереспубликанского тестирования школьников за 2020-2021 учебный год будут сформированы после проведения III этапа тестирования, запланированного 22, 23 июня текущего года.
Список участников, набравших наивысшие баллы на ОРТ по итогам двух этапов тестирования
|232 Нургазиев Жайдар Садатбекович
|231 Сарыгулова Алия Нурланбековна
|230 Касымбекова Сымбат Адылбековна
|230 Рахатбеков Медер Азаматович
|228 Ахматбеков Адиль Турарович
|227 Абдиллаева Нуржамал Анарбаевна
|227 Адисова Нургүл Адисовна
|227 Иманакунов Аскар Кубанычбекович
|227 Конушбаев Бектур Жолочиевич
|227 Кыштобаев Айдар Алмазович
|227 Тагайбеков Кубанычбек Канатбекович
|226 Дюшекеев Эркинбек Нарынбекович
|226 Нурмаматова Нурбүбү Ахлидиновна
|225 Бабаева Рано Усмонжоновна
|225 Басылбеков Исабек Жылдызбекович
|225 Рахматов Атай Эрикович
|225 Саматова Жамал Жанатовна
|224 Алимбаева Нуриза Осмонбаевна
|224 Жолдошова Наргиза Туратбековна
|224 Сулаймонов Тимур Абдусаматович
|223 Акматова Жаңыл Абдымаликовна
|223 Газизова Лейла Сабитжановна
|223 Касымбеков Бекжан Касымбекович
|222 Акынбеков Эдил Эркинбекович
|222 Аманкулов Рамиль Туратбекович
|222 Белеков Мелис Мирланович
|222 Кубанычбеков Жанболот Бактыярович
|222 Лозбин Арсений Андреевич
|222 Матаипова Айназик Адылбековна
|222 Чернов Кирилл Антонович
|221 Аскаров Адилет Капарбаевич
|221 Джумалиева Дария Мухтаровна
|221 Ким Андрей Дмитриевич
|221 Кубаныч кызы Айбийке
|221 Саркобенов Арстан Жалилович
|221 Султангазиева Бермет Марсельевна
|221 Тумонбаева Бермет Бактыбековна
|221 Тургунбаев Эрхан Каныбекович
|220 Акатов Дастан Аманатович
|220 Акпаева Мадина Афтандиловна
|220 Бакытбек уулу Бекмырза
|220 Жолдошова Сезим Абдимаматовна
|220 Исабекова Алима Нурлановна
|220 Календеров Актан Уланбекович
|219 Абдыбеков Ильяз Максатбекович
|219 Абылов Ихсанкерим Абылович
|219 Алиева Алина Азатовна
|219 Арапов Маратбек Абдукамилович
|219 Асанова Салтанат Жолдошбековна
|219 Джунушова Наима Бакытовна
|219 Имашев Дияс Таалаевич
|219 Касымбеков Илим Манасович
|219 Ормотоев Бекбол Суусарбекович
|219 Пак Анастасия Алексеевна
|219 Самаганов Бекболсун Алибаевич
|219 Фазлыева Тамиля Талгатовна
|219 Ырысбаев Бекболот Махаматсыдыкович
|219 Эсеналиева Элнур Маратовна