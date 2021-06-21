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Подведены первые итоги Общереспубликанского тестирования школьников

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- Н Крайнова
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По итогам ОРТ, 58 участников набрали максимально высокие баллы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования КР.

По предварительным данным, наивысший балл (232) получил Жайдар Нургазиев из города Каракол, на втором месте (231 балл) Алия Сарыгулова из Бишкека, на третьем месте (230 балл) Сымбат Касымбекова из Таласского района.

Напомним, что в прошлом году лучший результат составил 229 баллов.

В Минобразе отмечают, что окончательные итоги Общереспубликанского тестирования школьников за 2020-2021 учебный год будут сформированы после проведения III этапа тестирования, запланированного 22, 23 июня текущего года.

Список участников, набравших наивысшие баллы на ОРТ по итогам двух этапов тестирования

232 Нургазиев Жайдар Садатбекович
231 Сарыгулова Алия Нурланбековна
230 Касымбекова Сымбат Адылбековна
230 Рахатбеков Медер Азаматович
228 Ахматбеков Адиль Турарович
227 Абдиллаева Нуржамал Анарбаевна
227 Адисова Нургүл Адисовна
227 Иманакунов Аскар Кубанычбекович
227 Конушбаев Бектур Жолочиевич
227 Кыштобаев Айдар Алмазович
227 Тагайбеков Кубанычбек Канатбекович
226 Дюшекеев Эркинбек Нарынбекович
226 Нурмаматова Нурбүбү Ахлидиновна
225 Бабаева Рано Усмонжоновна
225 Басылбеков Исабек Жылдызбекович
225 Рахматов Атай Эрикович
225 Саматова Жамал Жанатовна
224 Алимбаева Нуриза Осмонбаевна
224 Жолдошова Наргиза Туратбековна
224 Сулаймонов Тимур Абдусаматович
223 Акматова Жаңыл Абдымаликовна
223 Газизова Лейла Сабитжановна
223 Касымбеков Бекжан Касымбекович
222 Акынбеков Эдил Эркинбекович
222 Аманкулов Рамиль Туратбекович
222 Белеков Мелис Мирланович
222 Кубанычбеков Жанболот Бактыярович
222 Лозбин Арсений Андреевич
222 Матаипова Айназик Адылбековна
222 Чернов Кирилл Антонович
221 Аскаров Адилет Капарбаевич
221 Джумалиева Дария Мухтаровна
221 Ким Андрей Дмитриевич
221 Кубаныч кызы Айбийке
221 Саркобенов Арстан Жалилович
221 Султангазиева Бермет Марсельевна
221 Тумонбаева Бермет Бактыбековна
221 Тургунбаев Эрхан Каныбекович
220 Акатов Дастан Аманатович
220 Акпаева Мадина Афтандиловна
220 Бакытбек уулу Бекмырза
220 Жолдошова Сезим Абдимаматовна
220 Исабекова Алима Нурлановна
220 Календеров Актан Уланбекович
219 Абдыбеков Ильяз Максатбекович
219 Абылов Ихсанкерим Абылович
219 Алиева Алина Азатовна
219 Арапов Маратбек Абдукамилович
219 Асанова Салтанат Жолдошбековна
219 Джунушова Наима Бакытовна
219 Имашев Дияс Таалаевич
219 Касымбеков Илим Манасович
219 Ормотоев Бекбол Суусарбекович
219 Пак Анастасия Алексеевна
219 Самаганов Бекболсун Алибаевич
219 Фазлыева Тамиля Талгатовна
219 Ырысбаев Бекболот Махаматсыдыкович
219 Эсеналиева Элнур Маратовна


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URL: https://www.vb.kg/402497
Теги:
школа, Кыргызстан, экзамен
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