Моноспектакль Ирины Сурковой награжден на фестивале "Москва - город мира"

Моноспектакль Ирины Сурковой "Есть музыка над нами" награжден дипломом XVII Международного фестиваля-конкурса национальных театров "Москва – город мира". Работу актрисы Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова отметили за артистизм и глубокое проникновение в поэзию.

Смотр, проходивший в российской столице, был посвящен 225-летию со дня рождения русского драматурга, поэта и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова. В фестивале приняло участие более 30 коллективов: московские театры и высшие учебные заведения, а также гости из Япония, Беларуси и Кыргызстана.

Нашу страну представлял литературный моноспектакль "Есть музыка над нами", созданный по стихам и прозе Осипа Мандельштама. Идея постановки родилась когда-то в театре "Независимая школа" (Москва). Работа над спектаклем продолжалась несколько лет. На Малой сцене театра имени Айтматова в Бишкеке впервые моноспектакль был показан в 2017 году, и до сих пор значится в репертуаре.

"На фестиваль "Москва – город мира" меня пригласили в прошлом году. Я уже собиралась в дорогу, но начался коронавирус. Все границы закрыли. Тогда организаторы поинтересовались, есть ли у меня видеозапись спектакля? Она, по счастью, была. Я отправила ее, и таким образом приняла участие в этом международном событии. Фестиваль из Японии члены жюри также посмотрели в записи", - рассказала VB.KG Ирина Суркова.

Обычно фестиваль "Москва – город мира" проходит в течение трех весенних месяцев. Участники играют свои спектакли на разных площадках российской столицы. Но на этот раз из-за пандемии смотр растянулся практически на год. Как только эпидемиологическая ситуация улучшалась, показы возобновлялись.

"Последние спектакли члены жюри посмотрели только сейчас. Были вручены дипломы. XVII фестиваль закрылся, и тут же начался новый. Председателем жюри смотра был народный артист СССР Николай Сличенко. Директор смотра – кинорежиссер, член Союза театральных деятелей России, заслуженный деятель Московского музыкального общества Вера Федорченко. Замечу, что организовано все было очень достойно. Даже в такой сложной обстановке люди не опустили руки, и подарили нам возможность продолжить заниматься любимым делом. Надеюсь, что теперь мы все сделаем прививки и сможем встречаться на новых фестивалях уже вживую", - добавила Ирина Суркова.