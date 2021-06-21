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COVID-19: В Бишкеке сняты ограничения на работу увеселительных заведений

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- Оксана Гут
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В Бишкеке сняты ограничения работы по времени для увеселительных заведений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня, 21 июня, по инициативе исполняющего обязанности мэра Бишкека Бактыбека Кудайбергенова состоялась встреча с представителями ресторанного бизнеса.

На встрече присутствующие обсудили введённые 17 июня ограничительные меры по режиму работы увеселительных заведений: ночные клубы, рестораны, точки общественного питания, кафе, караоке, бары, в том числе, расположенных в торгово-развлекательных центрах, с 23:00 часов вечера до 7:00 часов утра.

Представители бизнеса поблагодарили Бактыбека Кудайбергенова за отклик на их обращение и выступили с просьбой о пересмотре ранее принятого решения о введении ограничений, чтобы тысячи работников смогли продолжать работать в установленном режиме.

Предупредительные меры городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии привели к тому, что рестораторы взяли на себя обязательства неукоснительно соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические правила.

Бактыбек Кудайбергенов выступил с рекомендацией к городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии о пересмотре ранее принятого решения, с обязательным уведомлением заинтересованных сторон о нём.

По итогам встречи Бактыбека Кудайбергенова с представителями бизнеса состоялось внеочередное заседание городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии. С учётом принятых на себя обязательств строгого соблюдения установленных норм, со стороны представителей ресторанов, кафе и других объектов, члены комиссии пересмотрели ранее принятое решение о введении временных ограничений на работу некоторых субъектов городского бизнеса. Большинство членов комиссии проголосовали за отмену временных ограничений.

Увеселительным заведениям отныне разрешено работать с 23:00 до 7:00 часов. Таким образом, руководители точек общественного питания, ресторанов, кафе, баров и других организаций несут персональную ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и установленных алгоритмов: соблюдение дистанции, ношение масок персоналом, наличие дезинфицирующих средств, заполняемость залов на 50 % от проектной мощности.

При нарушении установленных норм и правил, виновные организации будут привлечены к строжайшей ответственности согласно законодательству КР.

"Уважаемые горожане! Не забывайте об обязательном ношении масок в общественных местах, и в общественном транспорте, использовании антисептиков и других дезинфицирующих средств, соблюдении дистанции. Берегите себя и своих близких!", - заключили в муниципалитете.


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URL: https://www.vb.kg/402501
Теги:
кафе, санитария, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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