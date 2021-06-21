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Садыр Жапаров: Я привержен тому, чтобы всячески поддерживать инвесторов

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 июня, встретился с региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Центральной Азии Нилом Маккейном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров, поздравив Нила Маккейна с недавним 30-летием Банка, отметил, что ЕБРР является надежным стратегическим партнером Кыргызстана, который оказывает значимую поддержку в реализации проектов во всех ключевых областях развития в стране.

Глава государства подчеркнул, что намерен приложить все усилия для активизации новых проектов ЕБРР и увеличения объемов сотрудничества.

Президент отметил, что Кыргызстан остается приверженным демократическому пути развития, намеренным и дальше укреплять институты верховенства закона и защиты прав человека.

"Особое внимание будет направлено созданию благоприятных условий для иностранных инвесторов в Кыргызстане. Мы хорошо понимаем роль и значение иностранных инвестиций в развитии государства, поэтому с момента избрания президентом страны я привержен тому, чтобы всячески поддерживать инвесторов", - заявил глава государства.

Он еще раз подчеркнул, что Кыргызстан остается открытым для сотрудничества и придает важное значение наращиванию партнерства с ЕБРР.

Во время беседы президент Садыр Жапаров призвал Нила Маккейна активизировать и мобилизовать инвестиционные ресурсы для реализации инфраструктурных проектов в приоритетных для Кыргызстана секторах - энергетике, горнодобывающей и легкой промышленности, цифровизации, сельском хозяйстве, туризме.

В свою очередь Нил Маккейн передал Главе государства теплые слова приветствия от президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо и отметил, что Европейский банк реконструкции и развития остается надежным партнером Кыргызстана. С момента обретения независимости страны, ЕБРР вложил более 1 млрд долларов США, как грантовых, так и кредитных средств.

По его мнению, это сумма большая, но недостаточная. ЕБРР участвовал во многих отраслях отечественной экономики, начиная от туризма и заканчивая банковским сектором, а также в проектах по улучшению систем водоснабжения.

Нил Маккейн подчеркнул, что ЕБРР всегда поддерживал реформы, особенно направленные на улучшение инвестиционного климата, и выразил готовность к продолжению активного сотрудничества с Кыргызстаном.


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URL: https://www.vb.kg/402505
Теги:
ЕБРР, президент, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, Садыр Жапаров
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