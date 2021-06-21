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Зачем российский бизнесмен Александр Лебедев приезжал на Кумтор?

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- Ренат Кольцов
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Бывший банкир, председатель совета директоров Национальной резервной корпорации, владелец печатных изданий в Англии и России Александр Лебедев посетил золотой рудник Кумтор. Об этом миллионер написал в своей странице Инстаграмм.

"Карьер золотого рудника Кумтор на высоте 4,4 километра глубиной 1 километр, добыча ведётся более 25 лет, выручка за эти годы – около 12 (!) млрд долларов, из которых Киргизии официально (!) досталось не более нескольких сотен миллионов долларов", – подписал видео Александр Лебедев.

Отвечая на вопрос подписчика, бывший миллиардер выразил обеспокоенность экологическим ущербом, который был нанесён при его разработке.

Как сообщает Forbes, Александр Лебедев занимает последнюю строчку в рейтинге обедневших миллиардеров. По данным издания, за последние 10 лет он потерял 1,5 млрд долларов, примерно 3/4 своего состояния. По итогам 2019 года состояние Лебедева оценивается в менее чем 500 млн доллров.


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URL: https://www.vb.kg/402506
Теги:
Иссык-Кульская область, Кумтор
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