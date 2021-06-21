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На юге Казахстана на АЗС образовались огромные очереди за соляркой

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На юге Казахстана на автозаправочных станциях образовались огромные очереди из фур за соляркой. Об этом "Акчабару" сообщили очевидцы. По их словам, на АЗС по трассе А2 и Е38 в направлении Алматы - Кызылорда практически нет солярки.

Они рассказали, что заполнить бак можно только по заправочным картам, за наличку солярку заливают ограниченными объемами.

По словам дальнобойщиков, ближайшие АЗС, где есть топливо расположены в Шымкенте.

"Никто точно не знает, с чем связан дефицит топлива. Говорят, что это могут быть ответные меры властей на недавнюю забастовку водителей по поводу введения платных дорог", - поделились они.

Кроме того, среди водителей ходит слух о поднятии в ближайшее время цен на солярку на 13% до 225 тенге (44.4 сома) за литр.


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URL: https://www.vb.kg/402508
Теги:
ГСМ, Казахстан, дефицит
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