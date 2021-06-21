На юге Казахстана на АЗС образовались огромные очереди за соляркой

На юге Казахстана на автозаправочных станциях образовались огромные очереди из фур за соляркой. Об этом "Акчабару" сообщили очевидцы. По их словам, на АЗС по трассе А2 и Е38 в направлении Алматы - Кызылорда практически нет солярки.

Они рассказали, что заполнить бак можно только по заправочным картам, за наличку солярку заливают ограниченными объемами.

По словам дальнобойщиков, ближайшие АЗС, где есть топливо расположены в Шымкенте.

"Никто точно не знает, с чем связан дефицит топлива. Говорят, что это могут быть ответные меры властей на недавнюю забастовку водителей по поводу введения платных дорог", - поделились они.

Кроме того, среди водителей ходит слух о поднятии в ближайшее время цен на солярку на 13% до 225 тенге (44.4 сома) за литр.