В селе Кызыл-Ата завершено строительство школы стоимостью в 705 438 $

В селе Кызыл-Ата Ала-Букинского района Джалал-Абадской области сдана в эксплуатацию школа им. Чангылова. Об этом сообщает пресс-служба госагенства архитектуры и строительства.

Проектная мощность школы рассчитано на 225 ученических мест, что позволит обеспечить обучение до 500 учеников.

В новой школе возведены учебный корпус, спортивный зал с галерей, пищеблок,актовый зал, а также оборудованные классы химии, труда, физики и ИВТ. В школе есть все необходимое для полноценного учебного процесса.

В госагенстве отмечают, что строительство школы было начато в январе прошлого года. Сметная стоимость образовательного учреждения составило 705 тыс. 438 долларов США.