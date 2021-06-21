Погода
$ 84.26 - 84.66
€ 99.47 - 100.97

В селе Кызыл-Ата завершено строительство школы стоимостью в 705 438 $

117  0
- Ренат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Кызыл-Ата Ала-Букинского района Джалал-Абадской области сдана в эксплуатацию школа им. Чангылова. Об этом сообщает пресс-служба госагенства архитектуры и строительства.

Проектная мощность школы рассчитано на 225 ученических мест, что позволит обеспечить обучение до 500 учеников.

В новой школе возведены учебный корпус, спортивный зал с галерей, пищеблок,актовый зал, а также оборудованные классы химии, труда, физики и ИВТ. В школе есть все необходимое для полноценного учебного процесса.

В госагенстве отмечают, что строительство школы было начато в январе прошлого года. Сметная стоимость образовательного учреждения составило 705 тыс. 438 долларов США.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402509
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  