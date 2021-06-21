Сегодня, детский омбудсмен Жыпариса Рысбекова встретилась с Богданом Якуниным - братом погибшего воспитанника Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина.

В ходе встречи Уполномоченная по правам ребенка выслушала все доводы Богдана Якунина относительно смерти его брата.

Жыпариса Рысбекова заверила Богдана Якунина, что в настоящее время ведется тщательное разбирательство всех обстоятельств происшествия.

Уполномоченная по правам ребенка отметила, что будет рассмотрена ответственность должностных лиц, из-за действий или бездействия которых произошел данный трагический случай.

Жыпариса Рысбекова подчеркнула, что президент КР Садыр Жапаров держит под личным контролем ситуацию с расследованием смерти Игоря Якунина.

Напомним, что накануне Богдан Якунин обратился к Главе государства с видеообращением, в котором попросил взять под контроль дело о смерти в детдоме своего младшего брата Игоря Якунина.