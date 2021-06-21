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Садыр Жапаров поздравил Эбрахима Раиси с избранием на пост Президента ИРИ

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- Ренат Кольцов
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил Эбрахима Раиси с избранием на пост Президента Исламской Республики Иран, - говорится в сообщение пресс -службы главы государства.

"Отношения между Кыргызстаном и Ираном всегда основывались на взаимной поддержке и доверии. Уверен, что наше конструктивное сотрудничество будет способствовать развитию дружественных отношений между Кыргызской Республикой и Исламской Республикой Иран на двусторонней и многосторонней основе", - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент Садыр Жапаров пожелал Эбрахиму Раиси крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу Ирана - процветания и развития.


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URL: https://www.vb.kg/402513
Теги:
Иран, президент, Садыр Жапаров
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