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ЕВРО – 2020: Сегодня станут известны участники плей-офф в группе "С"

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- Ренат Кольцов
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В ближайшие два с половиной часа станет известно кто получит вторую прямую путевку в плей-офф от группы "С".

В Амстердаме играют аутсайдер группы "С" против одного из главных фаворитов турнира. Команда Северной Македонии подошла к матчу имея 0 очков в активе. Оба своих матча на турнире команда Горана Пандева проиграла. Голландцы напротив, уже решили задачу минимум обеспечив себе выход в стадию плей-офф. И сегодня "Оранжевые" могут выиграть свой третий матч на турнире.

Украина и Австрия решат в Бухаресте – кто попадет в плей-офф напрямую, а кто попадет в следующий раунд по итогам рейтинга сборных занявших третье место. Обе команды имеют по три очка добытые в матчах со сборной Македонии. В случае ничьи в плей-офф со второго места выйдут футболисты Украина, за счёт лучшей разницы мячей. Дополнительная интрига матча – сборная, занявшая второе место сыграет в Лондон с непобедимой итальянской сборной.


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URL: https://www.vb.kg/402515
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