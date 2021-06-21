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Японца депортируют из Турции за убийство и поедание кошек

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- Ренат Кольцов
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Гражданина Японии, который ловил и ел стамбульских кошек, решили депортировать из Турции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Japan Today.

По данным турецкой полиции, японец в возрасте 30 лет родом из Токио, но проживал в Стамбуле. Его задержали после того, как местный житель увидел, как он уносит пятерых котят в ведре. Мужчине эти действия показались подозрительными, и он решил остановить его с котятами у входа в дом, обратившись в полицию.

Японец был задержан и уже в полицейском участке признался, что похищал бездомных котят и ел их. Его оштрафовали на сумму около 1200 долларов (около 515 тысяч тенге). Сейчас он находится в иммиграционном центре и готовится к депортации в Японию.

Инцидент шокировал не только местных жителей, но и граждан Японии. Активисты по защите прав животных говорят, что жестокость по отношению к четвероногим становится очень серьезной проблемой, так как за убийство бездомных животных не предусматривается тюремное заключение, поскольку их не классифицируют как юридических лиц.

Сообщается, что турецкий парламент в настоящее время работает над новым законопроектом, который обеспечит более суровые наказания и более безопасные условия для бездомных кошек Стамбула.

Отметим, что Стамбул известен своим особым отношением к бездомным животным: их в обязательном порядке кормят хозяева ресторанов, в холодные зимы им разрешают ночевать внутри закрытых магазинов. Сейчас в Турции действует закон о защите животных, принятый в 2004 году, за убийство и пытки бездомных или диких животных следует наказание в виде штрафа.

Ранее в Стамбуле умерла знаменитая кошка Гли, жившая в Айя-Софии, которая была одним из символов города. Свои соболезнования в связи с этой печальной новостью выразил официальный представитель президента Турции.


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URL: https://www.vb.kg/402518
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