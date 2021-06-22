В Бишкеке митингующие требуют выпустить Омурбека Бабанова из-под стражи

В Бишкеке у здания суда проходит митинг в поддержку арестованного Омурбека Бабанова. Протестующие требуют, чтобы его отпустили из-под стражи.

На акцию протеста собралось порядка 200 человек. Сообщается, что сторонники экс-премьера приехали с разных регионов.

Отметим, сегодня, в Бишкекском городском суде проходит рассмотрение апелляционной жалобы по признанию незаконным задержание Омурбека Бабанова и изменению ему меры пресечения.

Жалоба адвоката Амантура Абдырахманова была зарегистрирована в Бишкекском горсуде 7 июня. В ней, с его слов, указаны все факты нарушения закона при задержании экс-премьер-министра, а также незаконность задержания и определения меры пресечения в суде, который прошел 2 июня.

Адвокат просит горсуд отменить как необоснованное постановление Первомайского райсуда о заключении под стражу Бабанова на два месяца. И попросил освободить его, определив меру пресечения в виде подписки о невыезде.