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В Бишкеке митингующие требуют выпустить Омурбека Бабанова из-под стражи

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- Оксана Гут
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В Бишкеке у здания суда проходит митинг в поддержку арестованного Омурбека Бабанова. Протестующие требуют, чтобы его отпустили из-под стражи.

На акцию протеста собралось порядка 200 человек. Сообщается, что сторонники экс-премьера приехали с разных регионов.

Отметим, сегодня, в Бишкекском городском суде проходит рассмотрение апелляционной жалобы по признанию незаконным задержание Омурбека Бабанова и изменению ему меры пресечения.

Жалоба адвоката Амантура Абдырахманова была зарегистрирована в Бишкекском горсуде 7 июня. В ней, с его слов, указаны все факты нарушения закона при задержании экс-премьер-министра, а также незаконность задержания и определения меры пресечения в суде, который прошел 2 июня.

Адвокат просит горсуд отменить как необоснованное постановление Первомайского райсуда о заключении под стражу Бабанова на два месяца. И попросил освободить его, определив меру пресечения в виде подписки о невыезде.


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URL: https://www.vb.kg/402529
Теги:
Кумтор, митинг, суд, уголовная ответственность, Кыргызстан, Омурбек Бабанов
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